5 julemarkeder: Der er historisk julestemning i Skåne Køb 'julklapparne' på ét af Skånes mange julemarkeder, der udover kunsthåndværk og lokalt producerede delikatesser er kendetegnet ved at være placeret i historisk smukke omgivelser. Takket være korte afstande kan du i bil nå flere markeder og en del historieundervisning på blot én dag.

Hiv en weekenddag ud af kalenderen i november eller december og kom i julestemning i Skåne, som hvert år byder på et væld af hyggelige julemarkeder rundt om i landsdelens gamle slotte, herregårde og museer. De historiske rammer gør markederne eksotiske, og så giver det bare noget ekstra at se på halmbukke, spise pepparkakor og høre luciaoptog der, hvor traditionerne er født.

Bosjökloster

Det knap 1.000 år gamle kloster var i århundreder stedet, hvor fine folks døtre blev sendt til for som nonner at vie deres liv til Gud. Senere blev Corfitz Ulfeldt ejer af klosteret, indtil han som landsforræder flygtede fra Danmark og Sverige. Klosteret er i dag privatejet, men er delvist åbent for offentligheden. Ikke mindst ved juletid, hvor busfulde af specielt danskere valfarter til de smukke bygninger og den omgivende natur for at høre musik i klosterkirken, se på filtede hatte, prøve strikvanter, og smage på pølser af rensdyrkød.

Foto: Julie Vöge Bosjökloster er blevet et populært udflugtsmål for mange danskere med hang til julemarkeder i historiske bygninger.

Varerne er ikke meget anderledes, end dem du kan finde på julemarkeder i Danmark, men oplevelsen af det smukke kloster er absolut køreturen værd i sig selv. Slut besøget af med restaurantens buffet, hvor der er sild i alle afskygninger. Der er en god times kørsel fra København til klosteret.

Julemarked, 30. november-1. december kl. 11-17, 2. december kl. 11-16. Entre: 100 svenske kr., børn under 18 år gratis.

Bosjökloster 111 Höör.

Bosjokloster.se

Kulturen i Lund





Kulturen er et af verdens ældste frilandsmuseer og den perfekte ramme for et stemningsfuldt julemarked. I de snævre smøger mellem middelalderlige huse er der massevis af boder med blandt andet ristede mandler, kurveflet, halmpynt og multebærmarmelade.

Foto: Julie Vöge Julemelodier leveret af et festligt, svensk brass-band ved frilandsmuseet Kulturen i Lund.

På pladsen mellem frilandsmuseet og bygningerne med nyere udstillinger er der gerne livemusik og mulighed for at prøve gammeldags lege, som f.eks. at gå på stylter. Kulturen ligger midt i den gamle og hyggelige universitetsby Lund, hvor du sagtens kan fortsætte juleindkøbene bagefter. Det tager i øvrigt kun et kvarter at køre til Lund fra Malmø.

Julemarked, 30. november kl. 16-20, 1.-2. december kl. 11-17; herudover flere arrangementer i løbet af december. Entre: 130 svenske kr., børn under 18 år er gratis.

Kulturen, Tegnérsplatsen 6, Lund

Gustav Adolfs Torg i Malmø

Indrømmet, julemarkedet på en af Malmøs største og ældste torve, der også strækker sig langt op ad byens gågade, minder meget om de relativt nye og for mange lidt forlorne julemarkeder, der er skudt op ved Amagertorv og Nyhavn i København de seneste år. Men der er den vigtige forskel, at boderne byder på lidt andre varer, og at Malmø generelt er en drønhyggelig by at gå rundt i efter mørkets frembrud i december.

Foto: Julie Vöge I Malmø bliver der ikke sparet på gadelysene, så det er let at komme i julestemning.

Begynd turen i den gamle Hedmanska Gård ved Lille Torg og gå på opdagelse i gaderne omkring torvet. Her findes der flere fine cafeer og designbutikker. Følg bagefter gågaderne til Gustav Adolfs Torg til selve julemarkedet, og husk at kigge op i de høje træer, hvor lysende pakker og hjerter pynter. Slut eventuelt besøget af med middag og spil på Boulebar ved Drottningtorget, der takket være den lave svenske krone ikke er så dyr endda.

Julemarked Gustav Adolfs Torg, hele december.

Fredriksdal i Helsingborg

Tag færgen til Helsingborg og kør et par kilometer nordøst for centrum til herregården Fredriksdal. Stedet er fra 1787, og med sine omgivende omkring 50 historiske bygninger er det et af Sveriges største frilands- og havemuseer.

Foto: Julie Vöge Husk at tage svensk valuta med til julemarkederne, da der sjældent er visakortautomater eller mobilepay til rådighed. Det ville være hårdt blot at skulle nøjes med at se på lækkerierne fremfor at kunne købe og smage.

Ud over at kunne opleve skånsk almuekultur og gamle håndværk på stedets værksteder, samt især ved sommertid at kunne nyde gamle plantearter, byder julemarkedet på stadeholdere i gamle folkedragter, der trækker dig tilbage i Astrid Lindgrens hyggelige og fascinerende Lønneberg-univers.

Tag et glas gløgg, mens børnene er godt underholdt af stedets utallige aktiviteter, og nyd stedets mange fakler, der oplyser Fredriksdal, når mørket har sænket sig.