Fem bæredygtige madoplevelser et (langt) stenkast fra København

I løbet af en time kan du stå mellem fustager og smage specialøl på Herslev Bryghus. En halv time mere, og du er på Tuse Næs for at samle urter til en hjemmelavet snaps. Der er mange madoplevelser tæt på København, som baserer sig på økologi og bæredygtighed.

1Besøg i Michelin-kokkens grønne have

Det er en smagseksplosion, da jeg tygger på det lille grønne blad. En stærk sennepssmag spreder sig i hele munden, og jeg hoster. Manden over for mig griner højt. Han står midt på marken og har netop rakt mig den lille bombe i forklædning som et salatblad. Manden hedder Kevin Kroløkke og er kok på restauranten Relæ med en michelinstjerne. Om aftenen vil Relæs gæster blive mødt af samme oplevelse som mig, for der er salaten med navnet Red Splendor Mustard at finde på tallerkenerne i restauranten.

Foto: Maria Skjødt

Kokkene går dagligt i markerne i Lejre for at hente grøntsager, frugt eller krydderurter, som skal bruges i aftenens menuer på en af de fire restauranter, som restauratøren Christian Puglisi ejer i København. Ud over Relæ er det Manfreds, Bæst og Mirabelle.

REJSEDEKLARATION Politikens tur var betalt af Visit Fjordlandet. Turistorganisationen har ikke haft indflydelse på artiklens indhold.

Siden 2016 har iværksætteren ejet halvdelen af landbruget Farm of Ideas, hvor 80 procent af alle de råvarer, der bruges på restauranterne, kommer fra. Her står rækker af grønne planter tæt, og et drivhus bugner med røde tomater. Mellem de forskellige grøntsager går madentusiaster og smager, dufter og beundrer. Et aflangt orange græskær på størrelse med en vandmelon ligger på jorden, og en medarbejder plukker det og skærer til smagsprøver. Det er en ældgammel nordisk sort, som ellers ikke bliver dyrket længere, men på gården forsøger man at genoplive gamle sorter til brug på restauranten.

Turen dertil: Offentlig transport kræver gode traveben. Tag toget til Roskilde og derefter bus 230R med stop ved Lindenborg. Herfra ligger gården cirka 5 kilometers gang væk. Turen tager cirka 2 timer i alt med offentlig transport fra København H.

Farm of Ideas, Brobjergvej 13, Kirke Såby

Det er muligt at komme på rundture på gården f.eks. under madfestivalen med navn Seed Exchange Festival i august.

2Snapsetur på næsset

En sart grøn plante strækker sin hals på strandengen med et bagtæppe af dis over fjorden. »Se nu her«, siger naturvejleder Finn Bjerregaard. Han plukker den lille plante og dufter til den.

»Den er jo helt perfekt til snaps«, udbryder han begejstret.

Det er en strandmalurt og en af de mange planter, som Finn Bjerregaard indtil nu har vist os i skoven og i vandkanten som ingredienser, der kan blive stjernerne i en hjemmelavet snaps. Vi er ved at gå den såkaldte ’Snapseurter og brændevinsfrugt’-rute gennem Bognæs Skov ved udmundingen af Holbæk Fjord.

Foto: Maria Skjødt

Skoven er en af tre på Tuse Næs. I 1920’erne begyndte folk fra Holbæk at bruge naturen på Tuse Næs og sejlede hertil for at gå ture på næsset. I dag er området stadig et perfekt sted at komme ud i naturen. En havørn svæver ubesværet over fjorden. Dem er der næsten garanti for at se her, lover Finn Bjerregaard. Han har lavet flere foldere til området om blandt andet denne rundtur, som guider til, hvor man kan finde urter, frugt og blomster til snaps og brændevin.

Vi når ikke at gå mange meter hen ad stien, før naturvejlederen igen vender hovedet mod jorden. Han plukker endnu en lille plante. Det er en Prikbladet Perikon, hvis blomsterknopper, som man kan finde i juni og juli, også egner sig til at lave snaps på. Ingredienserne står tæt her på Tuse Næs, hvor brændevinsruten går ad skovstier forbi brombærkrat, under æbletræer og rønnebær. Uanset sæson burde det muligt at finde ingredienser til at krydre snaps og brændevin med.

Turen dertil: Fra København går der tog til Holbæk Station. Herfra går bus 505 til Udby, stå af ved Katrinedalskolen tæt ved den lokale Dagli’Brugsen, som gratis udlåner cykler. Herfra er Bognæs Skov 4 km væk. Turen tager cirka halvanden time.

Dagli’Brugsen, Udbyvej 58, Tuse Næs.

Folderen ’Snapseurter og brændevinsfrugt’

OBS. Vær forsigtig, når du spiser planter fra naturen. Tjek, at du plukker den rigtige plante, og medbring eventuelt en opslagsbog.

3Frokost mellem figentræer og vinranker

En overvældende følelse af ro rammer mig få minutter efter, at jeg er trådt et par skridt ind i glashuset. Et stort figentræ spreder sine tykke grene i hjørnet af rummet, og vinranker er tunge af frugter. Jeg plukker en drue, og den springer med sødme på tungen. Solen varmer orangeriet op, og jeg sætter mig på en bænk under rankerne og dagdrømmer.

Sct. Hans Have virker som en anden verden, selv om den ligger kun 30 minutters gang fra Roskilde by. Drivhusene, haverne og cafeen er tilknyttet Psykiatrisk Center Sct. Hans. Her driver frivillige og patienter sammen den grønne oase, hvor man i weekenden kan købe krydderurter, drikke kaffe eller spise frokost. Her spiser man ved borde dækket med friske blomster og hjemmelavet lemonade, og det grønne på tallerknerne kommer fra haven. Vi får hummus, skinke og flere forskellige slags hjemmebagt brød. Ribstomater på størrelse med en perle fra drivhusene bliver serveret med salat og æggekage. Til dessert nyder vi banankage, daddel-kokostoppe og brownie.

Foto: Maria Skjødt

Maden er ikke prætentiøs, men velanrettet og velsmagende. Mad, som man selv drømmer om at servere for sine gæster, og stemningen her i orangerierne er netop også varm og hjemlig. Da jeg efter maden går rundt mellem træerne i haven, føler jeg mig på samme tid hjemmevant, men langt fra min travle hverdag i Københavns gader.

Turen dertil: Fra København med tog til Roskilde Station. Herfra er der til Sankt Hans Have kun 3 km på gåben på en smuk rute langs Roskilde Fjord. Alternativt tag bus 202A fra Roskilde Station til Sct. Jørgensbjerg Lokalcenter og gå den sidste kilometer til haven. Turen tager cirka 1 time.