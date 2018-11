Europa er suverænt kongen af julemarkeder - og Tyskland har 2.500 Julemarkeder over det meste af verden åbner i disse dage, men europæerne er mest begejstrede for at jule.

Uanset om du befinder dig i København, Aarhus, Göteborg, Helsinki, Riga, Manchester, Dresden, Moskva, Prag, Krakow, Napoli, Madrid, Shanghai, Cape Town, Toronto eller Chicago, kan du komme på julemarked fra slutningen af november.

Europa er imidlertid kongen af julemarkeder, og ikke mindst tyskerne skyder julen ind ved at gå på marked og skylle et stykke honningkage ned med et glas Glühwein eller to.

Ikke færre end 2.500 julemarkeder er fordelt over det ganske Tyskland. Hamburg er med 14 julemarkeder et af de mest populære mål for det danske julefolk.

Foto: Frank Rumpenhorst/AP I Frankfurt kan man bl.a. møde de tre vise mænd på gaden i form af statuer.

Ud over de traditionelle markeder skinner Hamburgs mere lystne fortid også igennem. De julelystne med erotik in mente vil føle sig hjemme på julemarkedet på Reeperbahn eller markedet for bøsser og lesbiske i bydelen St. Georg.

Hvis man kun har tid til en smuttur, er det nærliggende for københavnerne at tage til Malmø eller Göteborg. Men har man ekstra tid og er eventyrlysten, kan man tage med færgen ud i den svenske skærgård og opleve, hvordan øboerne markerer julen.

Hele vejen ned igennem Europa kan man fordrive den lange ventetid på julemarkeder. På La Plaza Mayor-torvet i Madrids centrum er der 140 boder, som især er berømt for sine Belén eller Betlehem-tableauer. Er du i Madrid 28. december, så pas på! Det er er nemlig de uskyldige helgeners dag, og så har indbyggerne i Madrid lov til at snyde hinanden – lidt ligesom 1. april hos os.

Der er grænser for, hvor megen gløgg man kan hælde i sig, og hvor mange tyske Bratwürste og belgiske vafler man kan fortære.

Foto: Michael Probst/AP I Schwerin i Mecklenburg-Vorpommern er der både pariserhjul, masser af karruseller og sågar en skøjtebane på julemarkedet.

På Torontos Distillery Districts julemarked udfordres smagsløgene af den canadiske kaloriebombe poutine. Canadierne kombinerer pommes frites med brun sovs og halvsmeltet ostemasse. Velbekomme!

Men selv på det amerikanske kontinent kan du finde tyskerne. I Chicago er man inspireret af Nürnbergs Christkindlesmarkt og har skabt det største tyske julemarked i USA. Her er Bratwurst, surkål og nøddeknækkere i træ, men man kan eksempelvis også købe ponchoer fra Ecuador, så fuldstændig tysk er markedet ikke.