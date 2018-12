»Danskerne betaler rigeligt med skatter«: 6 ud af ni ordførere siger nej til klimaafgift på flyrejser Både Sverige, Norge og Tyskland har en klimaafgift på flyrejser. Og i en Megafon-undersøgelse svarer 59 procent af danskerne, at det er i orden, hvis alle flyrejser bliver pålagt et ekstra CO2-gebyr på 50 kroner. Så hvorfor har vi ikke en klimaafgift på flyrejser i Danmark? Politiken har spurgt Folketingets 9 partier.

Ja

SF’s transportordfører, Karsten Hønge:

Hvorfor?

»Det er absurd, at det ofte er billigere at flyve til en europæisk storby end at af landet, når vi ved, hvor meget det belaster klimaet, at vi flyver mere

Hvordan skal afgiften skrues sammen?

»Vi vil lave en ordning, hvor miljøafgiften stiger, i takt med hvor meget rejsen belaster miljøet. Derfor forslår vi, at miljøafgiften skal være 60 kroner i Danmark og Europa, mens mellemlange rejser til eksempelvis Beirut skal koste 200 kroner, og de lange rejser til Thailand eller USA skal koste 400 kroner. For børn skal afgiften være det halve«.

Nej

Dansk Folkepartis klimaordfører, Mikkel Dencker

Hvorfor ikke?

»Indfører man en afgift på eksempelvis 50 kroner, vil det ikke have nogen mærkbar effekt på antallet af rejser og derfor ingen miljøgevinst. Dermed vil afgiften kun tjene fiskale formål. Lægger man afgiften markant højere, vil den sikkert have en effekt på antallet af rejser, men vil så svække mobiliteten og dansk erhvervsliv til skade for dansk økonomi«.

Hvad gør vi så for at mindske flybranchens udledning af CO 2 ?

»Hvis man skal gøre flytrafik CO-neutral, er vejen frem forskning i alternative drivmidler, enten som brint- eller eldrevne fly eller et biobaseret brændstof«.

Nej

Liberal Alliances transportordfører, Leif Mikkelsen

Hvorfor ikke?

»Vi vil ikke være med til at gøre det dyrere at være dansker ved at indføre flyskatter. Skatten vil også ramme de mindst ressourcestærke, mens de velhavende blot vil blive ved at flyve. Danskerne betaler rigeligt med skatter og afgifter i forvejen«.

Hvad gør vi så for at mindske flybranchens udledning af CO 2 ?

»Vi skal finde fælleseuropæiske løsninger, så vi ikke bare flytter CO 2 -udledningen fra ét land til et andet. I stedet for at straffe passagerer og luftfartsselskaber med nye skatter skal vi tilskynde til at udvikle ny teknologi, som kan forandre og ikke bare lappe på de udfordringer, vi står med«.

Nej

Det Konservative Folkepartis transportordfører, Birgitte Klintskov Jerkel

Hvorfor ikke?

»Vi er ambitiøse på klimapolitikken. Men jeg mener ikke, der skal være afgift på flytrafikken, for jeg tror ikke på, at det har nogen som helst effekt. Medmindre man laver en afgift, der er så stor, at ingen har råd til at betale den. En prisstigning på få hundred kroner vil ikke afholde danskerne fra at flyve på ferie«.

Hvad gør vi så for at mindske flybranchens udledning af CO 2 ?

»Som sagt bliver vi nødt til at se på, hvordan vi kan lave mere miljø- og klimavenlige løsninger. Derfor vil vi fokusere på, at virksomhederne i fremtiden udvikler deres teknologi, så vi kan mindske udledningen af CO 2 «.

Ja

Alternativets klimaordfører, Rasmus Nordqvist

Hvorfor?

»Vi skal have klimaafgift ligesom i de lande, vi normalt sammenligner os med«.

Hvordan skal afgiften skrues sammen?

»Helt konkret skal den ligne den svenske, hvor du betaler enten 43, 180 eller 288 kroner, alt efter hvor langt du flyver. Men det skal også være en progressiv afgift, så man betaler mere, hvis man flyver mange gange på et år. Det skal være en synlig afgift, hvor pengene skal være med til at finansiere den grønne omstilling. Blandt andet skal vi understøtte en elektrificering af flytransporten og flytte passagererne over i tog og opgradere skinnenettet«.

Ja

Enhedslistens transportordfører, Henning Hyllested