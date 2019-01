Rejsetendenser for 2019: Skal du se isbjørne på Svalbard, opleve lokales livsstil, vandre eller køre i tog i Namibia?

Arktiske områder og luksustog

»Vi ser, at der er efterspørgsel efter rejser til de arktiske områder. Jeg tror, at alle danskere mindst én gang i livet skal opleve Grønland. Og med de klimaudfordringer, vi står over for, er det mere aktuelt end tidligere at besøge landet«, lyder det fra Steen Albrechtsen, der er pressechef i rejsebureauet Albatros.

Foto: Claus Nørregaard/POLITIKEN De arktiske områder hitter - især til steder som Grønland og Svalbard.

»En rigtig god måde at opleve Grønland på er på et krydstogt, hvor man kommer rundt til flere steder. Og på krydstogterne oplever vi en stor stigning i rejser til Svalbard. Her vil folk se isbjørne og ikke mindst opleve den smukke natur«.

»Sydafrika er som altid populært, men nu er Namibia kommet med på kortet. Mange har prøvet Sydafrika og vil se endnu mere af det spændende kontinent. Namibias sandklitter, ørkenlandskaber og kontrasten mellem tysk inspirerede byer og det farvestrålende himba-folk giver oplevelser, der ikke kan glemmes«, siger han.

Også rejser med tog er noget, der trækker i danskerne.

Foto: Claus Nørregaard/POLITIKEN Albatros tilbyder togrejser gennem Sydafrika og Namibia.

»Men det skal være luksustog. Vi oplever en større interesse end tidligere for rejser med tog, for eksempel ’Rovos Rail’, som mange kalder verdens mest eksklusive tog. Her har vi togrejser gennem både Namibia og Sydafrika«, siger Steen Albrechtsen.

Også hos Jysk Rejsebureau er togrejser ved at blive mere populært.

»Det er en mindre trend, men spirende i bedste velgående. Både de store og lange togrejser, hvor det næsten er rejsen i sig selv, der trækker, såsom Den Transsibiriske Jernbane, men også mindre dagsture i Thailand eller gennem teplantagerne i Sri Lanka«, siger Niels Amstrup.