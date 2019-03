Alternativt fastfood: Snup en østers i London

På et blomstermarked i det østlige London kan du om søndagen købe østers i en ret primitiv biks. Manden bag østersspisen opgav et kedeligt sælgerjob til fordel for denne nye karriere.

Det er en råkold forårsdag i det østlige London. Solen begynder så småt at give varme i kinderne.

Denne søndag formiddag tages der forskud på gadelivets glæder. Columbia Road forvandles lige efter kirketid til et livligt blomstermarked med sælgere, der ser skævt til fotoskydegale turister og med Michael Caine-dialekt falbyder friskskårne buketter med et »all right, lov’« til alle med langt hår.

FAKTA Turen til London Klimaaftryk tur-retur: Fly: 431 kg CO 2 per person (det svarer til at køre ca. 3.300 km i bil) Privatforbrug: En dansker udleder i snit 17.000 kg CO 2 per år Forstå tallene, udregn selv dit aftryk, og se, hvordan du kan klimakompensere på www.politiken.dk/klimaberegner Hvor: Columbia Road Flower Market ligger på Columbia Road og har åbent alle søndage året rundt. Nærmeste stationer: London Overground-toget til Hoxton station eller undergrundstoget til Bethnal Green station. Vis mere

Blomstersælgerne flankeres af små hyggelige butikker, livejazzmusik, og der er kamp om hver en kvadratmeter her og i sidegaderne i det gamle arbejderkvarter. Efter Slaget ved Waterloo rykkede fattigfolk for alvor ind fra oplandet og dyrkede køkkenhaver i stort antal, hvorfor området har en rig tradition for blomster- og grøntsagsmarkeder.

Men tilflytning blev til ren invasion, da værterne og fabrikkerne ved Themsen for alvor skulle bruge hænder. Bethnal Green blev et slummet arbejderkvarter og en del af Jack the Rippers grusomme jagtterræn i 1888, hvor området var tynget af druk, prostitution og kummerlige levevilkår.

I dag er middelklassens børnefamilier og de kreative kræfter rykket ind ved siden af de sociale boligblokke, der fyldte brandtomterne efter Anden Verdenskrigs tyske bomber.

FAKTA Tips til en søndag i det østlige London Begynd dagen med god kaffe og morgenmad på Columbia Road Flower Market. Herefter kan du gå i biffen i Rich Mix på Bethnal Green Road, hvor du kan se mainstreamfilm blandet med indieproduktioner og udstillinger. Skinner solen, så styr mod Red Church Street, en sidegade til Shoreditch High Street, en forrygende shoppinggade. Stig til vejrs til 40. etage i Bishopsgate 110 med Duck & Waffles berømmede søndagsbrunch, som serveres kl. 11-15.30. Morgenmad fås hele dagen. Weekendens sidste skud japansk whisky kan nydes i punkomgivelser i Bull in a China-baren på Shoreditch High Street. Vis mere

Columbia Roads blomstermarked er ikke videre kendt, men er et hit blandt de lokale her i grænselandet mellem bydelene Bethnal Green og Haggerston. Andre kommer forbi for at pleje tømmermændene med virkelig god kaffe, hjemmebag og tungere madtærter. Eller østers.

Østersfyrens hul i væggen

For her på markedet, der kun holder åbent om søndagen, har ’The Oyster Boy’ sin faste plads. Plads og plads er måske så meget sagt, for han langer skaldyr ud fra noget, der minder om et hul i væggen. På en god dag sælger han 500 østers, fortæller han med stort engagement om en karriere, der ved et tilfælde slog en kolbøtte.

»Jeg havde et helt almindeligt, meget kedeligt og dårligt betalt sælgerjob. Det handlede bare om at klare sig igennem ugen frem til weekendens fester. En grå hverdag og så 48 timer i weekenden som menneske med fest og farver for alle de surttjente penge i weekenden. Det ændrede sig med østers«, siger The Oyster Boy, hvis rigtige navn er Conor John Pearson, samtidig med at han åbner mine seks bestilte østers og skænker en Bloody Mary som ledsager til skaldyrene. Sjældent har østers og Bloody Mary smagt så godt.

Foto: Søren Sorgenfri Østers er ikke billig mad, så sørg for at tygge den godt, så du kan smage den rigtigt.

»En ven havde en bod på et marked et andet sted, der nu er lukket. En af min vens bekendte havde tilfældigvis 300 østers i overskud fra en handel med en fiskemand, og han spurgte, om ikke jeg ville købe dem for 1 pund (8,70 kroner) stykket og sælge dem på markedet. Jo, hvorfor ikke. Jeg solgte dem for 2 pund stykket, og de 300 østers var væk på knap 3 timer. Med andre ord havde jeg ved at sælge østers og snakket med søde kunder tjent det samme på 3 timer, som jeg tjente på en lang og kedelig arbejdsuge«, fortæller Conor John Pearson. Prisen er den samme i dag.

London har en lang om end ulykkelig kærlighedshistorie med østers. På vej til markedet på Columbia Road læser jeg madkronikøren Drew Smiths bog om de bløde skaldyr med det hårde ydre, ’Oyster: A Gastronomic History’. Østers har tidligere været klassificeret som værende uegnet som menneskeføde på linje med rotter og kun hånligt serveret for fængselsfanger.