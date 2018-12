Flere danskere tager på højskole: Rejsende kommer for at få et indblik i en kaffebondes hverdag eller i, hvordan livet leves i en nepalesisk familie

Danske rejsende er blevet glade for ferier, som placerer dem i et fællesskab.

FAKTA Sådan kommer du på højskolerejse Find rejser med højskoleindhold via hjemmesiden højskolerne.dk, hvor man kan søge efter interesse, kursets længde og rejsens tidspunkt. Højskoleophold med Mellemfolkeligt Samvirke (MS) finder du på globalcontact.dk. Hojskolerejser.com tilbyder private rejser med indhold og værdier fra højskoleverdenen.

Sådan lyder meldingen fra både Mellemfolkeligt Samvirke og Højskolernes Hus, som huser Folkehøjskolernes Forening.

»Vores indtryk er, at der er stor efterspørgsel. Folk vil gerne se og opleve noget i højskoleregi. Og det er i høj grad samværet, der trækker«, siger Ole Buch Rahbek, souschef i Folkehøjskolernes Forening.

Der findes ikke samlede tal for, hvor mange der rejser med de kortere sommerkurser, men undersøger man udbuddet lige nu, udbyder otte forskellige højskoler rejsekurser med temaer, som strækker sig fra vandring og kultur til strikkekurser med studiebesøg på Færøerne.

Højskolerejse betyder morgensang, fællesskab og et unikt møde med de lokale

Loven for folkehøjskolerne betyder, at der er grænser for, hvor stor en del af et kursus der må bestå af en rejse, og mens der er tilskud til opholdet på højskolen, betaler kursusdeltagerne rejsedelen selv. Til gengæld er der en tryg ramme, mener Ole Buch Rahbek.

»Højskolens idé er jo, at kursisterne taler om oplevelser sammen og sætter dem i forbindelse med deres eget liv, i stedet for at en guide bare fortæller et eller andet. Det bliver mere nært, når man kan diskutere: Hvad betyder denne oplevelse for mig og os? På højskolerne kalder vi det livsoplysning«, siger souschefen, som også tror, at rejsekurserne bliver brugt af folk, som synes, at det kan være svært at rejse på egen hånd.

Også det private firma Hojskolerejser.com kan fortælle, at der er godt salg i pladserne på firmaets højskolerejser.

Mellemfolkelig eventyrlyst

Mellemfolkeligt Samvirke begyndte i 2013 at arrangere kortere højskoleophold i blandt andet udviklingslande for folk i alderen 50+ ved siden af sine traditionelle længere ophold for især unge.

Højskolerejserne, som varer 2-3 uger, går til Tanzania, Palæstina eller Nepal, og der er i disse år stigende søgning til dem, fortæller Gudrun Gadegaard Pedersen, som er landekoordinator for Mellemfolkeligt Samvirke (MS).

»Vi oplever større og større interesse. I år har vi haft 47 rejsende af sted, det er det største antal deltagere i fem år og 38 procent mere end sidste år«, siger hun.

De rejsende med MS kommer for at få et dybere indblik i en kaffebondes hverdag eller opleve, hvordan livet leves i en nepalesisk familie. Nogle af deltagerne vælger at kombinere deres ophold med frivilligt arbejde.

»Fællesskabet er en stor drivkraft for dem, der tager af sted. Folk vil hinanden på en anden måde, når de tager af sted med et højskolehold, det er helt sikkert. Og det gælder, uanset om de har meldt sig til som par eller enkeltvis«, siger Gudrun Gadegaard Pedersen.

Det giver god mening, at rejsende søger fælles oplevelser, mener Bodil Stilling Blichfeldt, forsker og lektor ved Syddansk Universitets Center for Turisme, Innovation og Kultur.

»Når man rejser på højskolerejse, har man sagt ja til, at man gerne vil de andre, uanset om man er af sted alene eller som par. Det giver et rum, som er vigtigt og særligt, fordi der efterhånden er så mange steder i det offentlige rum, hvor vi gerne ville møde de andre, men hvor der er lagt op til, at ’det gør man ikke’, for eksempel når man kører med bus«, siger Bodil Stilling Blichfeldt.

Højskolerejserne fungerer formentlig for mange som en rejse ved siden af de andre mere private rejser. Men de kan også være den rejse, der bringer mennesker videre, når de står i en ny situation.

»Når børnene er flyttet hjemmefra, eller man er blevet enke eller enkemand, eller i andre ’life transitions’, kan det være svært at finde ud af, hvad man skal med sine rejser. Man er ikke vant til at være alene eller skal finde en ny måde at rejse på. I de situationer er der stor værdi i at rejse sammen«, siger Bodil Stilling Blichfeldt.