Det er en jungle at kompensere for en flyrejses klimaaftryk

Måske er du en af dem, der gerne vil kompensere for den CO 2 , du udleder på din flyrejse. I så fald skal du kigge dig godt omkring. Men der er hjælp at hente hos Det Økologiske Råd og den grønne tænketank Concito.

Vil du gerne høre, hvad eksperternes allerbedste råd til en CO 2 -neutral flyrejse er?

»Lad være med at flyve«.

Sådan lyder det blandt andet fra Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver i Det Økologiske Råd.

Men det er ikke nødvendigvis den realistiske løsning i en verden, hvor mange danskere har brug for at flyve i forbindelse med arbejdet eller til destinationer, hvor der ikke er andre transportalternativer, og hvor flyrejsen er både meget billigere, meget hurtigere og meget mere tilgængelig end det mest oplagte alternativ: togrejsen.

Til gengæld kan du kompensere for den mængde CO 2 , der udledes, når du sætter dig på flyveren. Og som udgangspunkt er det en rigtig fornuftig ide, mener Kåre Press-Kristensen.

»Det er vigtigt i en verden, hvor der flyves mere og mere, og hvor luftfarten derfor bidrager til den globale opvarmning. Mange rejsende vil gerne CO 2 -kompensere, så de kan flyve med bedre samvittighed – især fordi kompensationen ofte er en lille del af rejsens samlede pris«, siger han.

Mange udfordringer

CO 2 -kompensation af flyrejser går kort fortalt ud på, at du betaler ekstra ud over din rejses pris. Oftest udregner du din rejses CO 2 -aftryk på en hjemmeside ud fra, hvor langt du har fløjet. Herefter får du mulighed for at investere i projekter, der reducerer CO 2 -udledningen lige så meget som den CO 2 , der er blevet udledt fra flyrejsen.

Problemet er bare, at det som almindelig forbruger kan være svært at finde ud af, hvilke kompensationsmuligheder der er, og hvilke der er værd at bruge, forklarer Kåre Press-Kristensen, der selv har svært ved at anbefale et specifikt sted, som giver garanti for en CO 2 -reduktion.

»Alle de forskellige kompensationsmuligheder foreslår sådan set rigtig mange spændende projekter – alt fra investering i vindmølleparker, der sparer CO 2 -udledning, til skovrejsning i ulande, der optager CO 2 «, siger Kåre Press-Kristensen.

Ifølge ham er der en række forskellige udfordringer. Eksempelvis, at kompensationen ikke virker efter hensigten, hvis kompensationspengene går til en vindmøllepark, som ville være blevet opført lige meget hvad. En anden udfordring går på, hvis projektet mislykkes.

»Der spares jo ikke CO 2 , hvis den skov, der plantes i et uland, går ud eller bliver fældet og brændt et par år senere, fordi den for eksempel ikke bliver passet«, forklarer Kåre Press-Kristensen.

»Man skal derfor kigge sig rigtig godt for, hvis man ønsker at CO 2 -kompensere. Man skal både sikre, at den fulde klimaeffekt opgøres og kompenseres, og at de projekter, der investeres i, er 100 procent gennemsigtige og bliver certificeret af en uafhængig instans«, siger han.

Undgå flyselskabernes hjemmesider

For at sikre sig, at hele ens klimaaftryk bliver udregnet korrekt, skal man undgå at kompensere direkte på flyselskabernes hjemmesider. Ifølge Kåre Press-Kristensen tager de nemlig ikke alle klimaeffekter med, når de fortæller, hvor meget CO 2 der udledes ved rejsen.

»Der tages for eksempel ikke højde for klimaeffekter ved udledninger fra fly i stor højde« forklarer han.

Hos den grønne tænketank Concito genkender seniorkonsulent Henrik Gudmundsson også de mange udfordringer ved at kompensere for flyrejser. Som hovedregel råder han folk til kun at kompensere for flyrejser gennem organisationer, der udelukkende formidler støtte til projekter, der er certificerede efter de højeste standarder – det vil sige de standarder, som giver bedst mulig garanti for, at projekterne er reelle og effektive.

»Man bør kun købe kompensation via organisationer, som oplyser, hvilke standarder projekterne er verificeret efter, og som har links til dokumentation for projekternes effekter«, siger han.