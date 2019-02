Æggetærter, dim sum og 3-stjernede havsnegle: Her er fem madoplevelser nær Hongkong

Hvert år i november bliver en stor plads syd for centrum i over to uger forvandlet til et gigantisk madorgie, når 150 madboder trækker tusindvis af besøgende til hver dag. Her er de forskellige gader på festivalen dedikeret forskellige køkkener, så for eksempel én gade er kinesisk streetfood, en anden er andre asiatiske lande, mens en tredje er europæisk. Og hvert år har festivalen et særligt tema; da Politiken kigger forbi, er Singapore i fokus.

Der er sort af glade, sultne mennesker til festivalen – især i weekenderne – hvor både lokale og turister strømmer til for at prøve de mange forskellige lækkerier. Og mange kommer hertil for at smage nogle af de eksklusive råvarer, som koster en formue på byens restauranter, men som her kan smages til helt andre priser. Således er der mange steder delikatesser som abalone (asiatiske havsnegle), hummere og kæmpestore kammuslinger på menuen.

Jeg smager mig igennem en lang række fremragende retter, der desværre også mætter frygtelig meget. Blandt højdepunkterne er en slags stor japansk æbleskive fyldt med hummer og fisk og toppet med bonito, tørret tun. Andre himmerigsmundfulde er kammuslinger, rundhåndet stegt med masser af hvidløg, samt en spicy, grillet oksetunge.

Macau Food Festival, Sai Van Lake Square, Macau