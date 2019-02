Oplev det skjulte liv i mangroveskovens vand

Overordnet set skal der stå ’baby-’ foran det meste af det liv, vi oplever her. Mangroven er en sikker vuggestue for al yngel, inden det som større søger udad – mange først til bæltet af søgræs, så til de kystnære koralrev og senere ud i oceanerne.

Mangrovens mange funktioner

Mangrove er også en effektiv rensestation: Den opsuger og renser vand oppe fra fastlandet for jord, næringsstoffer, kemikalier, holder på CO 2 og beskytter mod jorderosion. Mangroven stopper altså meget af det, der ellers ville nå ud i havet og ødelægge de kystnære koralrev.

FAKTA Turen til Bonaires Sådan kommer du til mangrove Klimaaftryk tur-retur Fly:2.661 kg CO 2 per person (det svarer til at kunne køre ca. 20.469 km. i bil). Privatforbrug: En dansker bruger 17.000 kg CO 2 om året. Forstå tallene, udregn dit klimaaftryk, og se, hvordan du kan klimakompensere på politiken.dk/klimaberegner Om:Bonaire, der er en del af De Hollandske Antiller, er på størrelse med Langeland, ret flad og har året rundt en temperatur på cirka 27 grader, også i vandet. Hele kystlinjen er beskyttet. Turisme er øens største erhverv. Tre fjerdedele af turisterne kommer for at dyrke vandaktiviteter, især ved de flotte koralrev. Hovedbyen, Kralendijk, med restaurerede gamle hollandske byhuse er også værd at opleve. Transport: Det er nemt og sikkert at leje bil, scooter eller cykel, for der er ikke meget trafik på øen. Vaccinationer:Der er kun særlige krav om vaccinationer, hvis man kommer fra et land med gul feber. Køb en god kraftigt virkende myggespray. Valuta og visum: Valutaen er dollars, selv om øen faktisk har status af at være en hollandsk kommune. Der kræves derfor ikke visum for danske statsborgere. Mangrovetur: En -2timers tur i kajak med guide koster ca. 280 kr. www.mangrovecenter.com/lac-bay-mangrove www.infobonaire.com/tourism-offices/

Samtidig fungerer den som bølgebryder og barriere mod tsunamier. Et mangrovebælte på 100 meter kan tage 90 procent af kraften ud af en tsunami. Det oplevede man i 2004, da en stor tsunami ramte kysterne i Sydøstasien. 300.000 mennesker døde, 1,5 millioner blev hjemløse, og enorme landbrugsarealer ødelagt.

Det gik mærkbart værst ud over områder, hvor mangroven var ryddet, som på det nordlige Sumatra. Som beskyttelse bliver mangroven endnu mere vital, da omkring tre fjerdedele af Jordens befolkning vil bo ved kyster i 2025.

Foto: Peter Hauerbach Mangroveskov er en af verdens frodigste økosystemer, både over og under vandet. Vi møder bl.a. enorme hummere, havskildpadder og i det lavvandede vådområde flokkes flamingoer.

Mangrove udgør i dag kun 1 procent af Jordens skovareal, cirka det samme, som koralrev udgør af havene. Ud over som barriere og beskyttelse for yngel har mangroveskov afgørende økonomisk betydning, for 500 millioner mennesker lever af at spise og sælge fisk fra mangrover og koralrev.

Åben lagune

Efter snorklingen hiver alle sig dryppende op i kajakkerne. De våde kroppe tiltrækker sultne myg, så vi klasker løs og kæmper samtidig for at holde styr på åren. Ude i den brede lagune mødes vi af småbølger – og sandfluer – og følger bredden tæt på for at kunne se ind i mangroven. Herinde kravler krabber og snegle i alle størrelser.