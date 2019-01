Turismen vokser i København, men det er ikke kun positivt: »Byen har nået sit mætningspunkt«

I sommer udråbte tv-stationen CNN København til verdens bedste badeby. I oktober sidste år kårede rejsebogsforlaget Lonely Planet så København som den bedste by at besøge i 2019.

Og det får Wonderful Copenhagen til at håbe på et stort turismeår for hovedstaden. Ifølge kommunikationschef Tine Kastrup-Misir er Lonely Planets kåring helt særlig for dem:

»Det er et anerkendt rejsebogsforlag, hvis målgruppe er dem, vi gerne vil henvende os til – nemlig dem, der har en høj indkomst og er nysgerrige på nye oplevelser og det lidt anderledes København«, siger hun.

»Vi forventer, at der kommer en vækst i turisten i år, og at kendskabet og interessen til byen generelt vil stige – også på grund af en kåring som Lonely Planets«, siger hun.

Derfor forsøger Wonderful Copenhagen at promovere byens forskellige kvarterer for at tiltrække flere turister dertil.

En kåring som Lonely Planets vil i højere grad cementere Københavns position og renommé som en af de europæiske storbyer, man skal se, blandt internationale gæster Szilvia Gyimóthy, lektor, Aalborg Universitet

»Vi har eksempelvis lavet en række 30 sekunders videoer med lokale ambassadører, som skal inspirere og motivere til besøg i København inden for arkitektur, gastronomi, vinteroplevelser, bæredygtighed og kunst«, fortæller hun.

Vil styrke Københavns renommé

Szilvia Gyimóthy, der er lektor på Institut for Kultur og Globale Studier på Aalborg Universitet, mener ikke, at kåringer af København vil have de helt store følger.

»København er allerede meget populær, så sådanne kåringer vil ikke have den helt store effekt målt i flere turister og større omsætning. Kåringerne spiller en større rolle for helt ukendte destinationer«, siger hun.

Hun forklarer, at modsat disse former for kåringer har Unesco-nomineringer en klar effekt hos såkaldte trofæjægere – altså folk, der rejser for at se steder med verdenskulturarv.

»Men en kåring som Lonely Planets vil i højere grad cementere Københavns position og renommé som en af de europæiske storbyer, man skal se, blandt internationale gæster«, siger hun.

Ifølge Szilvia Gyimóthy peger alt på, at væksten i København vil fortsætte de kommende år.

»Hovedstaden er ved at høste frugterne af de store kapacitetsinvesteringer som lufthavnsudvidelsen, Oceankajen og flere overnatningsmuligheder«.

Men hun kan også se en pladsmæssig udfordring i det øgede fokus på byen.

»Problemet er, at samtidig med at København bliver tiltagende populær blandt udenlandske turister, er der kommet flere indbyggere, virksomheder og pendlere, som også bruger det samme fysiske rum og oplevelsestilbud i de centrale bydele«, siger hun.

Turisterne udfordrer Indre By

Bent Lohmann, der er formand for Indre By Lokaludvalg, der fungerer som bindeled mellem borgere i Indre By og politikerne i Københavns Borgerrepræsentation, mener, at turismen i København er positiv, når det handler om at rejse for at lære om den danske kultur og byens historie.

Men han mener, at det kan blive negativt for byen, hvis turismen vokser i 2019. For turismen bør ikke vokse for enhver pris.

»Jeg synes, at byen har nået sit mætningspunkt. Man møder jo slet ikke lokale i Nyhavn mere. Turisterne ser kun andre turister«, lyder det fra ham.

Han opremser en række udfordringer, som han mener trækker turismen i en forkert retning. En af dem er krydstogtturismen. Bent Lohmann har svært ved at se, hvad vi egentlig skal med den.

»Turisterne er her ikke engang i et døgn. De lægger ikke ret mange penge i byen, for det er typisk bare en frokost, de spiser her, og så skal de videre«.

Han forklarer, at på en travl sommerdag kører der 300 turistbusser rundt i Indre By.

»Turisterne kan jo åbenbart ikke gå rundt selv. Måske er det farligt at gå på brostenene. Byen er jo efterhånden ligesom en dyrepark, hvor busserne kører igennem. Skal vi virkelig indrette vores by efter det?«, spørger han.

Sanseløs fest og turister på elcykler

Han ser også udlejningstjenesten Airbnb som en udfordring.

»Det har flyttet sig fra at være besøg i private hjem til en gråzone for hoteldrift og en form for sort arbejde«, siger han og forklarer, at lokale giver udtryk for, at det også skaber utryghed i opgangene.