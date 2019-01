Her er fire steder, du kan klimakompensere for din flyrejse

Politiken har bedt Det Økologiske Råd og tænketanken Concito om at give deres bud på fornuftige steder, man kan kompensere for sit klimaaftryk.

Det kan være noget af en jungle at finde de bedste steder, hvis man gerne vil kompensere for den CO 2 , ens flyrejse udleder. For ikke alle steder udregner ens nøjagtige klimaaftryk, og man kan sætte spørgsmålstegn ved, om pengene nu også går til det, der står.

Det fastslår både den grønne tænketank Concito og Det Økologiske Råd.

Hverken seniorrådgiver Kåre Press-Kristensen fra Det Økologiske Råd eller seniorkonsulent Henrik Gudmundsson fra Concito vil anbefale ét specifikt sted, hvor man som flyrejsende skal kompensere, men de kommer med forskellige bud på hjemmesider, som de ser som fornuftige at bruge.

»Jeg har udvalgt de steder, fordi de tager hele klimabelastningen fra flyene med og ikke bare CO 2 -udslippet, som mange flyselskaber gør. Samtidig er mange af projekterne investeringer i lande og projekttyper, som ifølge min vurdering er nogle projekter, der ikke var blevet gennemført, hvis ikke jeg gav pengene«, siger Kåre Press-Kristensen.

»Endelig er de fleste projekter certificeret af eksterne certificeringsorganisationer, hvilket netop er garantien for, at pengene går til projekterne, at projekterne bliver gennemført, og at de rent faktisk burde resultere i de CO 2 -reduktioner, der loves«, lyder det fra ham.

Her får du fire af dem.

1. Carbonfund

Her kan du støtte projekter med vedvarende energi, så brugen af den form for energi kan fremskyndes og omkostningerne nedbringes. Blandt andet støtter Carbonfund vindmølleprojekter på den kinesiske ø Nanri. De støtter også regnskovsprojekter og trærejsning i Panama og energieffektivitetsprojekter i Sydkorea, hvor blandt andet affaldsgasser fra industrien bliver brugt til at generere elektricitet.

carbonfund.org

2. Myclimate

På Myclimate kan du blandt andet vælge mellem at støtte det største solkraftværk i Caribien, der ligger i Den Dominikanske Republik, eller hjælpe kaffebønder i Nicaragua, hvor varmere temperaturer grundet klimaændringer har skabt et udbrud af epidemien bladrust, der angriber kaffeplanterne og får kaffehøsten til at gå tabt. Med støtte kan kaffebønderne plante nye kaffetræer og få råd til at skifte kaffeplanterne ud med sygdomsresistente sorter.

co2.myclimate.org

3. Atmosfair

Et af Atmosfairs projekter er at udbrede effektive komfurer i lande som Indien, Rwanda og Nigeria, hvor befolkningen hver dag bruger bål med enorme mængder brænde til madlavning. Erstatningen vil også føre til en mindre udledning af farlige røggasser. Via Atmosfair kan du også støtte miljøvenlig biogas i landdistrikter i Nepal, hvor træ er den vigtigste energikilde i husholdningen, som gør, at skovene mindskes hvert år. Med støtte kan familier få anlagt små biogasanlæg i hjemmene, som ved hjælp af madaffald og gødning giver en miljøvenlig energiforsyning, som kan erstatte brugen af træ. Desuden kan du også støtte undervisning i miljø og klimaforandringer i tyske skoler for at øge den generelle klimabevidsthed.