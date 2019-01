Turismeforsker om danskernes store rejselyst: »Hvem er det, der har bestemt, at det gode liv, kulturforståelsen og den perfekte personlighed skal findes derude?«

Turismeforsker Bodil Stilling Blichfeldt mener, at dannelsen og det gode liv sagtens kan findes herhjemme i bedsteforældrenes sommerhus eller på en telttur. Det behøver man ikke rejse kloden rundt for.

Når vi danskere holder ferie, bruger vi et ord, der oprindeligt stammer fra det latinske feriae, hvilket refererede til, at tiden skulle bruges til at fejre religiøse helligdage. Ordet minder om amerikanernes holiday (helligdag). Men på engelsk kan ordet ferie også oversættes til vacation, som stammer fra det latinske vacare, at være ikke-optaget eller tom, samme ord som er roden til ordet vacant på toiletdøre i udlandet. At have vacation refererede altså oprindeligt til, at disse dage var ubesat af arbejde, slid og slæb.«

Tidligere handlede det mest om at have ferie. Men i dag handler det lige så meget om at tage på ferie. Og ideen om, at det gode liv, de store oplevelser og det skønne vejr ikke er at finde derhjemme, men derude, har godt greb i os. Et greb, der stammer fra elitens dannelsesrejser, der i 1700-tallet var essentielle for den humanistiske verdensborgers forståelse for kunst og kultur – kort sagt: hans dannelse. Og selv om der ganske vist er langt fra H.C. Andersens udlandsrejser til 1970’ernes grisefester på Mallorca, så har grundtanken bag rejseriet overlevet tidens tand: at personligheden udvikles gennem den rejsendes indsigt i andre kulturer.

Det er også derfor, vi smiler overbærende ad Viggo Happels ’Eviva España’. Vi ved nemlig godt, at helstegt pattegris og menukort på dansk ikke er ’mad på ægte spansk facon’, og at vi skal væk fra turistfælderne for at opleve det ’ægte’ og det ’autentiske’.

Og selv om det måske ikke altid er kunst og kultur, der fylder mest, når vi skal på ferie, kan vi godt genkende følelsen af, at det er trist og gråt at være hjemme, hvor det vinterhverdagstriste tøj strammer, når vi i januar og februar booker sommerferien til en lind billedstrøm af skyfri himmel, hvide strande og azurblåt hav. Og selv om vi ikke booker den store dannelsesrejse, skal vi da ikke ’bare hænge ved pølen, men også ud at se noget’ – måske uden at vi er bevidste om, at det at se handler om, at vi stadigvæk ser forståelse, almen viden og dannelse som noget, vi mere skaber på vores rejser end hjemme i sofaen.

Om Bodil Stilling Blichfeldt Bodil Stilling Blichfeldt er turismeforsker, lektor, ph.d. ved Syddansk Universitet

I manges ører lyder det lidt kikset, når nogen fortæller, at de i ferien ’bare var derhjemme’. Ja, faktisk kan lige netop det udsagn give nogle af os bestemte ideer om, hvilken stakkels starut med et kedeligt liv, en meget lille verden og nok også et begrænset rådighedsbeløb, der kunne finde på at sige netop det. En, der aldrig har set andet af verden end det derhjemme, vil næppe kunne forstå meningen bag linjerne om Danmark, f.eks. »der har jeg rod, derfra min verden går«.

Og fordi det er blevet billigere, nemmere, hurtigere, bekvemmere og mindre ’farligt’ at bruge ferien på at gøre hele verden til vores dannelses- og legeplads, er vi nu så berejste, at enhver villavej bebos af globetrottere, der har været alle mulige og umulige steder. Og selv om vi godt ved, at netop flyrejsen er en af de helt store klimasyndere, så flyver vi verden rundt i jagten på lige netop de oplevelser, den dannelse og den identitet, der gør livet værd at leve og hverdagen mindre grå. At rejse er jo at leve?