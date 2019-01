Thomas skal tage toget med sønnerne på skiferien i Italien: »Vi skal spille 'Røvhul', sove i nattog og bare lave ingenting«

Thomas Robson skal tage toget med sine to sønner på skiferie i Italien i år. Den samlede rejsetid er cirka 30 timer og har flere skift undervejs, men det skræmmer ikke familien, der glæder sig til at spille kort undervejs.

»Først skal vi med Kystbanen fra Humlebæk til København. Så med DSB fra Københavns Hovedbanegård til Hamburg. Her venter os så nattoget på strækningen fra Hamburg til Zürich. I Zürich skifter vi tog mod Milano, hvor vi har lejet en bil og skal køre tre timer op i bjergene til Marilleva i Dolomitterne«.

Sådan lyder ruten for Thomas Robson og hans to sønner på 10 og 14 år, der for første gang i år har skiftet flyet ud med et mere klimavenligt alternativ – nemlig toget.

Billetterne er booket og betalt: 6.000 kroner for familien t/r.

Ideen om at tage toget på ferie udsprang nogle år tilbage. Thomas Robson og sønnerne tager nemlig årligt på en idrætshøjskole om sommeren, og for to år siden ville de også med på højskolens vinterferie, som hvert år er en skiferie i Dolomitterne, hvor de samlet kører i bus derned.

»Desværre bliver min søn nemt meget køresyg af at køre i bus, så for to år siden fløj vi til Milano og havde så lejet en bil der«, forklarer han.

Men efter den rekordvarme sommer er Thomas Robson for alvor blevet klimabevidst. Han beskriver sig selv som »en tidlig adoptant af klimaangst«.

»Så nu bliver vi nødt til at prøve at rejse med toget i stedet for at hoppe på flyet«, siger han og fortsætter:

»Det her er i første omgang et eksperiment. Jeg vil have afprøvet togkonceptet og håber, at det kan fungere«.

Både han og sønnerne glæder sig til den lange togtur ned gennem Europa.

Skiferie er ren fornøjelse – det er ikke noget, man bliver et større menneske af. Så det handler om at prøve at lave de rare ting på en nogenlunde ordentlig måde, der ikke ødelægger klimaet. Thomas Robson

»Vi øver os allerede i at spille ’Røvhul’. Drengene glæder sig især til nattoget, hvor vi har vores egen kupe med tre sovepladser«.

Thomas Robson glæder sig til kvalitetstiden med sønnerne, hvor de i lange stræk bare skal snakke, kigge ud ad vinduet og lave ingenting.

»Og så glæder jeg mig til strækningen mellem Zürich og Milano. Jeg forestiller mig, at det er solrigt, og at man kan se sneklædte bjerge fra togkupeen«.

Det kræver en del research

Ifølge Thomas Robson krævede det en dyb indånding og en afsat aften for at finde de rigtige togbilletter. Han startede på hjemmesiden seat61.com for at få et overblik over ruten og få strikket den sammen. Men hjemmesiden fungerer ikke ligesom Momondo, hvor man kan lægge hele ruten i kurven. Man skal ind på hvert enkelt togselskabs hjemmeside og bestille billetterne.

»Ruten fra København til Hamburg købte jeg gennem Deutsche Bahn. Der betalte jeg kun ca. 27 euro for tre billetter, og det var faktisk meget billigere end via DSB«, fortæller han.

Han prøvede også kræfter med hjemmesider, hvor han kunne lægge hele rejsen i kurven, men her blev han i tvivl om afsenderen og turde ikke bruge hjemmesiden alligevel.

»Så det kræver altså lige noget research«, siger han og fortæller, at han savner en troværdig hjemmeside som Momondo, hvor man ved, at der er styr på det hele.

Han synes ikke, at prisen for togbilletterne er høj. Og da han har været lidt sent ude, var prisen på flybilletterne nogenlunde det samme.

»Rejsetiden er selvfølgelig noget længere, og vi får også lidt kortere tid på ski, men det er faktisk ikke engang så meget«, forklarer han.

De skal med toget fra Københavns Hovedbanegård en fredag klokken 11 og ankommer i Milano dagen efter klokken 14, hvor der venter dem de sidste tre timer i bil.

Dropper ikke flyet helt

Thomas Robson elsker at rejse, og han vil heller ikke stoppe helt med at flyve. Faktisk har han allerede en forlænget weekend på ski med nogle venner i Italien, der venter lige om hjørnet.