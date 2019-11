Rekordernes metropol: Tag med til byen uden hæmninger

I Shanghai ligger Kinas højeste og verdens næsthøjeste bygning på 632 meter og verdens længste metro. 644 km spor snor sig mellem 393 stationer under byen og skyskraberne.

Der bores stadig, målet er 830 km i 2020 og over 1.000 km metro i 2030.

Det går stærkt i byen ved Yangtze-flodens udmunding, hvor alt handler om før, nu og i morgen.

Perletårnet og pengene

Foto: Ermell, Wikipedia. Lidt af Shanghai’s skyline Pudong set fra The Bund med Oriental Pearl Tower i front, 'øloplukkeren' Shanghai World Financial Center skråt bag og det endnu højere Shanghai Tower i baggrunden.

For bare en snes år siden var der rismarker på den anden side af Huangpu-floden, og små færger sejlede dertil fra The Bund, kolonitidens finanscentrum. I dag er der broer over og tunneler under floden til østbredden, hvor skyskraberne står tæt og i bogstavelig forstand rager op i skyerne. Nu er det her, pengene er.

REJSEDEKLARATION Politikens rejse og ophold var betalt af den kinesiske avis Economic Daily. Avisen har ikke haft nogen indflydelse på artiklens indhold.

Shanghai med kolonifortid, vestlig dekadence og opiumshuler blev ugleset, da kommunisterne kom til magten i 1949. Byen blev kraftigt beskattet, og de udenlandske investeringer ophørte. Shanghai lå i dvale, indtil Kina indførte markedsøkonomiske reformer, og Deng Xiaoping besluttede, at Shanghai var byen, der skulle udvikles til et ’Hongkong’ – et finans-, handels- og industricentrum – og sænkede skatterne.

FAKTA Turen til Shanghai

Klimaaftryk tur-retur: Fly: 2.641 kg CO 2 per person (det svarer til at køre ca. 20.300 km i bil) Privatforbrug: En dansker udleder i snit 17.000 kg CO 2 per år. Forstå tallene, udregn selv dit aftryk, og se, hvordan du kan klimakompensere på politiken.dk/klimaberegner Transport: Det er billigt at køre taxa i Shanghai. Endnu billigere og som regel hurtigere er metroen. Billetter trækkes let fra automater med engelsk tekst, ofte under 10 yuan (knap 10 kr.), eller køb et tredageskort. Overnatning: Alle kategorier af hoteller fra det fem-stjernede Park Hyatt med adresse i det 632 meter høje Shanghai Tower eller det lige så mangestjernede nyrenoverede historiske (Fairmont) Peace Hotel med jazzbar og et legendarisk seniorjazzband, til enkle hostels. Visum: Kræves og fås ved fremmøde på den kinesiske ambassade i København inden afrejse. Turistinformation: www.meet-in-shanghai.net

Siden er det kun gået én vej – frem. Symbolet på udviklingen er Orient Pearl Tower, Orientens Perle, det 468 meter høje radio- og tv-tårn med tre ’perler’ under hinanden. Det var den første høje bygning, der i 1992 blev bygget i bydistriktet Putong. Nu er det elegante tårn blevet den lille.

Fra udsigtsplatformen i perletårnet kikker vi op på Shanghai World Financial Center med ’hullet’ mod vindmodstand. Det var tænkt cirkelformet, men da en japansk bank har adresse i bygningen blev den form for tæt på det japanske flag. I stedet kom der hjørner i hullet, og nu kaldes bygningen kærligt ’øloplukkeren’. Og vi må lægge nakken helt tilbage for at se mod toppen af Shanghai Tower, som med sine 632 meter er verdens næsthøjeste bygning. Denne dag forsvinder den op i de lavthængende skyer.





Orientens Perle et også et forlystelsescenter med Shanghais Historiske Museum i jordplan. Byens historie fortælles med tableauer og utrolig vellignende menneskefigurer. Kan anbefales. Længere oppe i tårnet er spillemaskiner, souvenirforretninger, restauranter, cafeer og Space Capsule i den øverste ’perle’ samt et grænseoverskridende Transparent Observatory 260 meter oppe, hvor gulvet er af glas. Selv om jeg ikke lider af højdeskræk, kræver det overvindelse at træde ud i ’ingenting’.

Der er entré til tårnet og museet.

Natlyset over Shanghai

Foto: Judith Betak De gamle kolonitidsbygninger på The Bund er oplyst, og hver halve time skifter lyset i et enkelt show.

En gratis seværdighed i byen er lyset, som, når mørket falder på, stråler i neon, laser, gigantiske reklamer og reklamefilm på siderne af skyskraberne, oplyste turbåde på Huangpu-floden og lys på de gamle kolonitidsbygninger. Det er et farvestrålende show, som skal opleves fra den brede promenade langs The Bund – eller WaiTan, om bydelen hedder på kinesisk.

Vi beundrer lyshavet i et hav af mennesker. Det er nemlig fridag, og det betyder, at Shanghais egne borgere tager på udflugt. Alt glider trods det overvældende mylder. Flere gader er lukket for biler, og fra metrostationen på Nanjing Road ned mod floden er fortovene blevet ensrettet. I lyskurvene er der trafikbetjente, som med hinanden i hænderne er skubbende ’hegn’, som presser de sidste fodgængere over, når der bliver rødt for dem, så bilerne kan krydse.

Ved selve promenaden holder andre betjente øje med, hvor mange der er oppe på promenaden. Når det stopper til, lukker de trapperne op til promenaden, og folk venter roligt i kø, til der bliver plads, og der åbnes igen. Hele den logistik er en oplevelse i sig selv.

Kl. 19 begynder lyset på de gamle bygninger at skifte i et lille lysshow. Det gentages hver halve time. Men det lysshow med musik, som vi havde sat næsen op efter, er der ikke.

Mens vi er i byen, er der en international handelsudstilling, Expo, og i den forbindelse har lyskunstner Zhong Lv sammen med Lou Wei, komponist og pianist, plus cellist Qian Ci kreeret et specielt lys-lyd-show til The Bund.

»Bygningerne er essentielle for byen. Med lys viser vi nye sider af dem, og med lyd – musik – formidles også byens rytme. Mennesker, rum og bygninger skal være ét«, har Zhong Lv fortalt os.

Måske gik noget galt den myldrende aften på The Bund, men tanken er også, at showet efter Expo kan blive en fast del af Shanghais formidable nattelys – så måske næste gang på The Bund?

Foto: Judith Betak Zhang Na får filtet yakokse-uld fra Tibet, som hun syr jakker og frakker af. Og samtidig støtter Tibets kvinder, som hun siger.

Grønne tanker i det franske

Det er et grønt åndehul i byen, det franske kvarter med sine lave gamle bygninger og gader med skyggende træer. Her er eksklusive forretninger, sjove cafeer. Kig f.eks. ind i Old China Han Style på South Shaanxi Road 374, som er en hyggelig café-boghandel, og gode restauranter som Jian Guo 328, navngivet efter adressen på Jian Guo West Road.

Kvarteret blev anlagt efter første opiumskrig i 1839, hvor franskmændene satte sig på en god bid af byen og erklærede, at her ville de bygge ’Orientens Paris’. Det var nu europæere generelt, og ikke mindst de 30.000 flygtende russere efter revolutionen i 1917, der satte deres præg på bydelen.

Kineserne kalder det Luwan- og Xuhui-kvarteret, og med sine store, ofte særprægede villaer er det byens absolut mest eftertragtede for den kinesiske overklasse.

At tænke grønt har ikke været særlig udbredt i Kina, men nu breder det sig. Designer Zhang Na er en af de nye ’grønne’ kinesere. Faktisk har hun været det længe, fortæller hun. I de sidste ti år. I begyndelsen var det vintagetøj, der fascinerede hende. Det udviklede sig til en interesse for bæredygtighed.

I dag arbejder hun med genbrugsstoffer. Noget sys direkte om, som f.eks. kasserede fløjls- eller cowboybukser, der bliver til jakker eller tasker, Starbucks-kaffesække bliver til jakker, og andre stoffer bliver spundet om. Reclothing Bank hedder hendes kollektioner, som kinesiske skuespillere og forfattere har taget til sig. I dag er hendes kunder også »almindelige kinesere«, som hun siger.

»Vi har et stort ansvar i tøjindustrien. Ikke kun i produktionen, men også for andre forhold. Jeg har et samarbejde med tibetanske kvinder, som fremstiller filtet yak-uld til mig, som jeg syr frakker af. På den måde får de mulighed for mere indkomst«, fortæller hun.

Zhang Na har et studio i en lille smøge, nummer 6 i Lane 112, ’il Changshu Road i Jing’an kvarteret lige nord for det franske kvarter.