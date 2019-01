Pilou-effekten: Nu rykker gæsterne på dansk megagalleri på Mallorca

Siden 2001 har galleriparret Jacob og Patricia Asbæk drevet CCA, et center for international samtidskunst, på øen og nu trækker ’Game of Thrones’-sønnen Pilou Asbæk formentlig flere besøgende til.

Jacob Asbæk lægger den nystoppede pibe fra sig og tager den tysksprogede avis Mallorca Magazin frem. På forsiden poserer sønnen Pilou Asbæk i profil med åbentstående hvid skjorte, en strittende pegefinger og et fast blik, som om han er ved at understrege en væsentlig pointe.

»Hver gang han kommer til øen, skal han interviewes«, siger den berømte danske gallerist ikke uden stolthed om sin søn.

Foto: Sune Højrup Bencke Jacob Asbæk har fundet en tysksproget Mallorca-avis med sønnen Pilou på forsiden.

Foto: Sune Højrup Bencke

»Ein Bösenwicht mit guten Ideen« (løseligt oversat til »En skurk med gode ideer«) hedder rubrikken på forsiden af avisen og refererer nok til Pilou Asbæks rolle i successerien ’Game of Thrones’, hvor han spiller den skruppelløse voldspsykopat Euron Greyjoy.

Siden efteråret 2017 har den danske skuespiller været kulturambassadør for Mallorca. En rolle, han har overtaget fra den amerikanske ditto Michael Douglas, og som indebærer, at Pilou Asbæk nu skal fremme øens profil som kraftcenter for kunst, kultur og naturoplevelser.

Det er ikke tilfældigt, at han har fået tildelt netop den rolle. For familien Asbæk har længe haft et nært forhold til Mallorca, hvor Jacob og Patricia Asbæk i 2001 åbnede det 7.500 m2 store center for international samtidskunst, CCA (Centro Cultural Andratx), i den lille by Andratx ved foden af Serra de Tramuntana-bjergkæden, en halv times kørsel fra øens hovedstad, Palma.

Hædret for galleriets betydning

Det er her, Jacob Asbæk hygger sig en stille morgen på terrassen uden for CCA’s lille café. Solbrændt, gråsprængt hår og med grå mokkasiner, grå bukser, hvid skjorte og grånistret blazer.

En velklædt herre, der hjemme i Danmark siden åbningen i 1975 har været kendt som den ene halvdel af parret bag kunstinstitutionen Galerie Asbæk. Med et stort glas vand, en god pibe tobak fra W.Ø. Larsen og gallerihunden Havana vimsende om benene fortæller han løs.

I april 2018 blev Jacob og Patricia Asbæk hædret med en guldmedalje for deres ekstraordinære arbejde for kulturen på Mallorca. Ved ceremonien kom både øens præsident og turistchef forbi for at overrække ’Consell de Mallorca’-medaljen, og det syntes Jacob Asbæk var interessant, for »de havde tilsyneladende aldrig hørt om os før«.

Ifølge ham har myndighederne på Mallorca med skræk set, hvordan det er gået med Barcelona og Venedig, der med fokus på det, Jacob Asbæk kalder »billigturisme«, eksempelvis krydstogtturister, der kommer til i hobetal uden at lægge penge i lokalsamfundet, har fået kæmpe problemer med overturisme og utilfredse lokale. Derfor vil man satse anderledes.

»Nu skal der åbenbart ske noget med kulturen, maden og kunsten«, vurderer Jacob Asbæk.

Pilou trækker besøgende til

Og derfor kommer Pilou Asbæk ind i billedet med sin ’Game of Thrones’-berømmelse og titlen som kulturambassadør.

Foto: Sune Højrup Bencke Besøgende gæster kan købe sig til en omvisning på CCA-galleriet.

Foto: Sune Højrup Bencke

Det kan vise sig at have afgørende betydning for CCA, der blandt andet uden Mallorca-myndighedernes bevågenhed har kæmpet med små besøgstal i mange år.

»Pilou trækker besøgende til. Det betyder enormt meget. Og der er et stort potentiale for flere besøgende«, siger Jacob Asbæk, der helt klart ser frem til, at det vil lykkes.

»Hele projektet med CCA har været så dyrt, at vi aldrig har haft råd til at markedsføre os«, lyder det.

Måske Jacob Asbæk allerede kan glæde sig. Til at Pilou-effekten slår til. For selv om besøgstallene i mange år ikke har været helt tilfredsstillende, ændrer det sig radikalt nu.

I begyndelsen lå tallet på 5.000 gæster årligt, mens de i 2018 nåede op på over 20.000.