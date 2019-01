Lonely Planet-redaktør: København er helt i front på mad, design og arkitektur

I 1980’erne og 1990’erne var guidebøgerne fra Lonely Planet rygsækfolkets bibel. I dag har disse rejsende fået øgenavnet ’easyJet-plagen’, unge rejsende, der flyver med lavprisselskaber, bor på Airbnb og fester på livet løs i storbyer som København, som Lonely Planet har valgt til verdens bedste by at besøge i 2019.

Chefredaktør og rejsebogsforfatter hos Lonely Planet Tom Hall kan slet ikke genkende beskrivelsen af nutidens Lonely Planet-turister:

»Lonely Planet-rejsende køber muligvis en billig flybillet, som jeg selv gør, når jeg skal til Grækenland med min familie, men de bliver i lang tid på destinationen og bruger derfor mange penge. De er interesserede i oplevelser. Det kan være restauranter eller bare en udsigt, men når de har fundet det, de synes om, bruger de penge«.

Lang udvælgelsesproces

Tom Hall har netop besøgt København, fordi det er byen, man skal besøge i år. Han betragter hovedstaden som et forbillede for andre storbyer, fordi »København ikke bare er H.C. Andersen og Den Lille Havfrue, men helt i front, når det gælder urban living, mad, design, arkitektur, miljø og offentlig transport. Innovation er det ord, som falder mig ind, når jeg tænker København«.

For at komme på listen skal byerne skille sig ud og have en egen identitet, og besøgende skal have noget for deres penge. Tom Hall siger, at flertallet nok ikke spiser på Noma, men restaurantens succes har smittet af på hele Københavns restaurantmiljø, eksempelvis i Kødbyen.

Københavns topplacering foran kinesiske Shenzhen og Novi Sad i Serbien på Lonely Planets top-10-liste over byer, man skal besøge, bliver til efter en langvarig og grundig udvælgelsesproces, forklarer Tom Hall:

»Allerede nu forbereder vi så småt 2020-listen. I første omgang beder vi medarbejderne på vores 6 kontorer og 12 magasinpartnere om at komme med forslag. Det resulterer i hundredvis af ideer, som skæres ned til et minimum, og til sidst udarbejder et panel bestående af bl.a. redaktører den endelige liste«.

Københavns mangler

Når det gælder København, står Tom Hall fuldstændig inde for topplaceringen, men der er plads til forbedringer, og Lonely Planet-redaktøren har selv et forslag:

»Byen mangler en stor begivenhed som for eksempel OL i Tokyo næste år eller South by Southwest (årlig festival med musik, film og interaktive medier i Austin, Texas, red.).