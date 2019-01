Hovedpuder fyldt med boghvedeskaller og møbler betrukket med ananasblade: London-hotel åbner første veganersuite

Foto: Hilton London Bankside Veganersuiten har både soveafdeling og opholdsrum.

Veganersuiten har både soveafdeling og opholdsrum. Foto: Hilton London Bankside

I Dansk Vegetarisk Forening hilser generalsekretær Rune-Christoffer Dragsdahl initiativet velkommen, men tilføjer, at det er svært at vurdere, om der er tale om et banebrydende initiativ, eller om man på hotellet blot er gode til at markedsføre sig:

»Når det drejer sig om veganske rejser, handler det mest om maden, og mange fravælger lande, alt afhængig af hvad man kan få serveret. For rejselystne veganere er det relativt svært at rejse i mange lande, mens det er blevet lidt nemmere for vegetarer«.

I det store badeværelse er der ingen animalske produkter Foto: Hilton London Bankside

»Vegansk livsstil er et dyreetisk valg, så derfor handler det også om andet end mad. Generelt er der en tendens til udskiftning af råmaterialer og at gå væk fra det animalske. Derfor vil det i stigende grad blive normalt, at eksempelvis boligindretning bliver mere og mere vegansk«, fortsætter han.

»Men det er vigtigt at understrege, at både dyreetisk og miljømæssigt er det maden, vi spiser, som udgør den største påvirkning af dyr og kloden. Boligudstyr som i hotelsuiten og tøj genbruger vi jo typisk mange gange i modsætning til fødevarer«.

Rune-Christoffer Dragsdahl tvivler på, at han selv ville booke en veganersuite, for når han rejser, opholder han sig typisk længere tid på ét sted. Derfor holder han ferie med et lavere budget og booker ikke en suite.