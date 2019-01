Bunkermuseum i Vestjylland vinder stor amerikansk arkitekturpris

Bunkermuseet i Tirpitz ved Blåvand i Vestjylland har vundet en af USA’s største arkitekturpriser - ’2019 Institute Honor Awards for Architecture’.

Det skriver Jydske Vestkysten.

»Det er lidt uvirkeligt, at Tirpitz af Amerikas arkitekturinstitut bliver udråbt som noget helt særligt på verdensplan. For os, der har fulgt tilblivelsen fra begyndelsen, vil bygningen selvfølgelig altid være noget helt særligt. Men at man også i USA har øje for kvaliteterne i Tirpitz - det må selv en vestjyde jo blive stolt af«, siger museumsdirektør Claus Kjeld Jensen til avisen.

Ifølge Jydske Vestkysten fejrer prisen moderne arkitektur. Juryen har udvalgt projekter, der repræsenterer et helt særligt design, herunder en oplevelse af sted og formål, økologi, bæredygtighed og historie.

Også en publikumssucces

Den fine hæder kommer næppe som den helt store overraskelse for Tirpitz-folkene. For de vidste godt, at museet var i spil til prisen. Desuden havde den amerikanske tv-station CNN allerede i 2017 Tirpitz på sin liste over nybygninger, arkitekturinteresserede skulle opleve i 2017.

Ikke bare er det arkitekturinteresserede, der hylder Tirpitz. Stedet er også blevet lidt af en publikumssucces. Tirpitz var en af de store højdespringere på listen over Danmarks bedst besøgte attraktioner i 2017 med 179.000 besøg, selv om museet kun havde haft åbent i godt et halvt år. I 2018 steg antallet til 250.000.

Tirpitz deler prisen sammen med otte andre.

Det er Arlington Elementary School i Tacoma, Washington, Casey House i Toronto, Canada, Confluence Park i San Antonio, USA, Crosstown Commons i Memphis, Tennessee, Restoration of the Rotunda at the University i Virginia, Charlottesville, Virginia, Smart Factory, Hoffman Estates, Illinois, USA, Smithsonian National Museum of African American History and Culture i Washington, USA, Starter Home* No. 4-15, Saint Thomas/Ninth i New Orleans.