Er du på vej på skiferien? Her er 10 ting, du skal huske

Husk det blå sygesikringskort

Det kan blive en dyr affære, hvis man kommer til skade under skiferien og har glemt sit blå EU-sygesikringskort. Styrelsen for Patientsikkerhed råder folk til at have sygesikringskortet med sig ude på pisterne. Går skiferien til Skandinavien, er det gule sygesikringskort fint, men til Alperne skal det blå medbringes.

I 2019 udløber to millioner blå sygesikringskort, så tjek udløbsdatoen hjemmefra.

Kommer man til skade på skiferien uden at have et sygesikringskort med, risikerer man selv at skulle betale for behandlingen på stedet.

Hvert år kommer omkring 5.000 danskere til skade på skiferien ifølge SOS international.

Gør bilen klar

Bilen skal være i god form inden skiferien. Tjek lygter, batteri, dæktryk, viskerblade og medbring evt. ekstra motorolie og sprinklervæske. Vinterdæk vil næsten altid være en nødvendighed, hvis du skal til et skisportssted. Du kan også møde krav om, at du skal bruge snekæder.

Husk mærkaterne til bilferien

I nogle af de lande, som danskerne kører igennem på bilferien, er det vigtigt at have en mærkat for at kunne køre lovligt på motorveje og motortrafikveje. Det gælder blandt andet følgende:

Schweiz: Alle køretøjer skal benytte motorvejsmærkat for at køre på motor- og motortrafikveje. Der findes kun en type mærkat, som gælder i 14 måneder. Pris: 272 kroner.

Østrig: Biler og motorcykler skal have en mærkat, som sælges i to udgaver: 10 dage og 2 måneders gyldighed. Pris: 69/201 kroner.

Tjekkiet: Mærkat med varighed på 10 dage eller en måned. Pris: 96/135 kroner.

Desuden kan der i mange europæiske lande være vejafgifter f.eks. i Frankrig, Holland, Italien, Norge og Sverige.

Træn inden skiferien

En ny undersøgelse fra Kantar Gallup viser, at 33 procent af danskere på skiferie kommer til skade. Nogle af skaderne kan undgås, hvis man træner op inden skituren.

Rådet lyder, at træningen skal starte 1-3 måneder før afrejse. Træn dine ben, baller og core. Og så skal du lægge roligt ud, når du rammer pisterne den første dag.

Glem ikke rejseforsikringen

Vi ved godt allesammen, at det er smart at have tegnet en rejseforsikring inden skiferien. Alligevel rejser 26 procent af danskerne af sted uden.

Sker der skader på pisterne, kan det blive dyrt, hvis du skal forbi et privathospital eller transporteres hjem med ambulancefly.

Husk, at det blå sygesikringskort ikke dækker disse omkostninger.

Pas på hovedet

Kun 51 procent af danskerne husker skihjelmen, når der bliver pakket til skiferien. Det viser en ny undersøgelse, som YouGov har foretaget for Tryg.

I nogle lande er det obligatorisk at køre med skihjelm. For eksempel har både Italien og Østrig indført påbud om, at børn under 15 år skal køre med hjelm.

Fra i år har skisportsstedet Hovden Alpinsenter i Norge som det første i landet også indført krav om, at besøgende kører med hjelm på pisterne.