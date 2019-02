12 oplevelser i Beijing: Her går du fra kulturarv til kinesisk undergrund og lokal charme

»Du skulle vide, hvor meget byen har ændret sig de seneste år«, siger en ung mand, da jeg spørger ham, hvordan det er at bo i Beijing.

Om skribenten Nana Frederikke Fischer er 29 år gammel og uddannet journalist og kandidat i internationale studier og udvikling. Hun studerer kinesisk i Beijing, hvor hun har boet de seneste 11 måneder.

»Det er en helt anden by end for ti år siden«, forklarer han og ryster på hovedet, som om han har svært ved selv at forstå det.

Han har ret. Omkring byens mange gamle historiske arnesteder skyder nye højhuse op i raketfart. Lydløse elektriske scootere har vundet indpas i Beijings vejnet, og som i en anden sci-fi-film bevæger de sig lydløst ind og ud mellem byens mange biler.

Foto: Magdalena Gonzalez Galaxy SoHo, et af byens futuristiske indkøbscentre

Beijing er med sine knap 22 millioner indbyggere en pulserende hovedstad, der rummer alverdens kontraster. På bare få dage kan man besøge en bred vifte af kulturarvssteder som Den Forbudte By i det gamle bycentrum eller Den Kinesiske Mur, der ligger få timers kørsel fra Beijing.

Man kan blive blæst bagover af futuristisk arkitektur, der viser Beijings kvantespring ind i en ny tidsalder, eller gå på opdagelse i charmerende lokale kvarterer. Tilsæt en voksende kreativ branche, der tiltrækker musikere, gallerister og iværksættere fra hele verden, og du begynder at få en idé om, hvad Beijing har at byde på.

1Oplev lokal charme

Byens karakteristiske lave, grå hutongområder udgør en central del af Beijings charme. Hutongerne er traditionelle boliger, der historisk set har huset Beijings arbejderklasse, men i dag er lige så populære blandt udlændinge i byen.

Foto: Magdalena Gonzalez En gruppe ældre mænd spiller spil i en kinesisk park.

Derfor finder man små uprætentiøse kiosker og offentlige toiletter side om side med hippe barer og fint dekorerede gårdhaverestauranter rettet mod et internationalt publikum. Sæt et par timer af til at gå på opdagelse i det labyrintiske hutong-område omkring Tromme- og Klokketårnet, der er et af byens hyggeligste kvarterer.

Trommetårnet og Klokketårnet, Gulou Dongdajie

2Afstresning i parken

Beijing er vokset ekspansivt de senere år, men har bibeholdt en lang række grønne oaser i form af klassiske kinesiske haver og parker. Ud over at være kendetegnet af smukke blomsterbede og sirligt formklippede buske er parkerne typisk mødested for byens beboere.

Foto: Magdalena Gonzalez En gruppe unge dyrker motion i en af Beijings parker.

Tag til Jingshan Parken, der ligger nord for Den Forbudte By, for at opleve en tilbagelænet stemning, der står i skarp kontrast til den hektiske storby på den anden side af parkens mure. Under træernes skygge vil man typisk finde grupper af ældre mænd dybt koncentreret over et brætspil, mens andre besøgende dyrker gymnastik eller synger i det fri. En ekstra bonus er, at man fra parkens højeste punkt kan skimte paladsbygningernes røde tage inden for Den Forbudte Bys mure.

Jingshan Parken, 44 Jingshan Xijie

3Med dansk historiker på tur i kejserpaladset

Det verdenskendte tidligere kejserpalads Den Forbudte By fik sit navn, fordi almindelige mennesker var forment adgang til området. Det står som bekendt anderledes til i dag, hvor de 800 historiske paladsbygninger er nogle af Beijings mest besøgte attraktioner. Der er ingen informationstavler på paladsområdet, så det kan anbefales at tage turen med en guide.

Den danske lokalhistoriker Lars Ulrik Thom er bosat i Beijing og arrangerer ugentlige ture til Den Forbudte By, ligesom han også står i spidsen for andre historiske ture rundt i byen. Sammen med kollegaen Simon Rom Gjeroe driver han desuden virksomheden Beijing Postcards, der holder forelæsninger om Beijings historiske udvikling og sælger udprint af gamle fotografier fra Beijing og kort over byen. Book en guidet tur til Den Forbudte By via Beijing Postcards hjemmeside.

Guidet tur i kejserpaladset

4Udsigt over Beijings skyline

I Beijing skyder ny, himmelstræbende arkitektur frem i raketfart, og selv om byen ikke har en skyline, der matcher handelsbyen Shanghais, findes her mange eksempler på ny, eksperimenterende arkitektur. Tag til finansdistriktet for at se byens voksende skyline af store metal- og glasbygninger.

Især Kinas statslige tv-kanals bygning er karakteristisk med to kæmpemæssige L-formede sider, der læner sig ind mod hinanden i en vinkel, så bygningen ser ud til at tippe forover. Den 234 meter høje bygning kan spottes fra det meste af byen, men der er særlig god udsigt fra de omkringliggende højhuse i finansdistriktet.

CCTV-tårnet, 32 Dongsanhuan Zhonglu

5Smag på Sydkina

Kinas enorme størrelse betyder, at der inden for landets grænser er stor variation i alt fra sprog til kulturelle særpræg og madtraditioner. Et af tidens mest populære køkkener i Kina er det sydkinesiske fra Yunnan-regionen, som adskiller sig meget fra den mad, man finder i eksempelvis Beijing.

Besøg gårdhaverestauranten Dali Courtyard for at få en rundtur i de sydvestkinesiske smagsunivers, der ofte tæller ingredienser som svampe, en særlig gedeost og blomster.

Foto: Magdalena Gonzalez Beijing byder på vidt varierede madoplevelser.

Restauranten har ikke noget menukort, men serverer derimod en række deleretter, typisk både tofu, fisk, kød og grønt, afhængig af bordets størrelse.

Dali Courtyard, 67 Xiaojingchang Hutong

6Klassisk opera i ufoen

I en overdimensioneret metallisk kuppel beliggende i en kunstig sø bag Den Himmelske Freds Plads finder man Kinas Nationale Center for Scenekunst (NCPA). Den futuristiske bygningskonstruktion i glas og titanium leder tankerne mod en ufo, der er landet midt i byens gamle centrum. Kritikere har slet og ret døbt bygningen Det Kæmpe-Æg. Musikprogrammet byder især på opera, men der er også skiftende teater- og danseforestillinger på stedets tre scener.