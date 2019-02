Arbejdsmænd med skitøj på: Liftmekanikerens kamp mod islaget

Fakta

Turen til Val Thorens

Klimaaftryk tur-retur:

Fly: 483 kg CO 2 per person

Bil: 412 kg CO 2 per bil (divider med antal personer i bilen på rejsen og udregn klimaaftryk per person).

Tog/bus: 127 kg CO 2 per person

Privatforbrug: En dansker udleder i snit 17.000 kg CO 2 per år.

Forstå tallene, udregn selv dit aftryk, og se, hvordan du kan klimakompensere på www.politiken.dk/klimaberegner

Val Thorens ligger 2.300 m.o.h. og regnes derfor for at være snesikker. Der er 400 fastboende, men omtrent 26.000 sengepladser.

Skiområdet råder over 86 pister af vidt forskellig sværhedsgrad. De grønne, blå, røde og sorte pister kan nås via 29 gondol- eller stolelifter.

Liftsystemet er bygget sammen i det store skiområde Les 3 Vallées, som udover Val Thorens består af skisportsområderne Méribel og Courchevel. Alle tre skiområder kan nås via liftsystemerne.

Et dagskort til liftsystemet for én voksen i Val Thorens koster i højsæsonen 55 euro (410 kr.). Tilsvarende koster et femdages liftkort 241 euro (1.799 kr.). Et dagskort for én voksen, der dækker hele 3 Vallées-området, koster 62 euro (463 kr.). Et femdageskort til 3 Vallées-området koster tilsvarende 291 euro (2.172 kr.). Ved køb af flere liftkort er der mulighed for mængderabat, ligesom der ydes senior- og børnerabatter. Børn under fem år og ældre over 75 kører gratis.

www.valthorens.com

