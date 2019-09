Sådan er det at tage nattoget hjem fra skiferien

Onsdag 19.42: Afgang, Fieberbrunn, Østrig

Jeg står på en frostklar, fodkold og mennesketom østrigsk togstation i klimaets tjeneste.

Det er måske lidt meget at lægge i det, men i hvert fald står jeg her på skisportsstedet Fieberbrunns banegård for at teste, hvor besværligt, langsommeligt og ukomfortabelt eller nemt, hurtigt og bekvemt det skal vise sig at være at tage hjem fra skiferien med tog i stedet for at flyve. Og på den led undgå at fise atmosfæren til med unødig CO 2 .

Alt starter planmæssigt, da lokaltoget fra ÖBB, de østrigske statsbaner, på trods af meterhøje snedriver, kører rettidigt ind på perronen.

Onsdag 20.46: Togskift, Wörgl, Østrig

Der er cirka 40 minutters skiftetid i Wörgl, hvor jeg tilbringer tiden i ventesalen (der er lige så spændende som vandet, du hælder fra kartoflerne) med at holde øje med informationstavlen, der længe fortæller, at aftenens nattog til Hamburg er forsinket. Dog ikke mere, end at toget pludselig ruller ind til den annoncerede tid på billetten.

Onsdag 21.23: Ombordstigning på Nightjet 40420 mod Hamburg

En venlig togfører peger mig i retning af vogn 272, hvor jeg bakser mig igennem den trange gang for at finde tremandskupeen (i øvrigt en herrekupe, der er også kupeer kun for kvinder), i sovevognen, der indeholder seng nummer 31, på hvis madras jeg skal gungre op igennem Europa i nattens mulm og mørke.





Rejsedeklaration Politikens togrejse var betalt af Togrejse.dk. Firmaet har ikke haft indflydelse på artiklens indhold.

Måske har jeg lidt håbet på, at jeg er den eneste med billet til den lille kupé. Men nej, der sidder i forvejen to gutter og sludrer på en måde, der antyder, at de kender hinanden. Men det gør de ikke, 37-årige Peter Krahl Rydberg og 29-årige Leon Herting, begge tyskere, til gengæld er de det bedste eksempel på den form for mellemfolkeligt samvirke, der skal til for at få et lille kupésamfund til at fungere harmonisk. Ikke blot skal vi tilbringe natten sammen i et lille rullende hummer, vi skal også i fællesskab aftale, hvornår det passer at få foldet sengene ud, stå op næste morgen og få serveret morgenmaden. Og manøvrere ud og ind ad skydedøren uden at genere hinanden alt for meget. Men det er lige præcis den slags oplevelser, som Leon Herting gerne tager med.

»Forleden rejste jeg 12 timer med fly uden at veksle et eneste ord med nogen af de andre passagerer«, siger han.

I den lille kupé findes et vaskeskab med rindende vand til klatvask og tandbørstning. Vi har hver fået udleveret en papirspose med vaskeklud, kiks, tøfler, ørepropper (genialt), etc. ligesom der er vand, juice og en miniflaske med lunken mousserende vin. Efter afgang kommer en togfører forbi og beder os om at udfylde morgenmadsskemaet, så han ved, hvad han skal servere for os næste morgen.

Fakta Forskellige rejseklasser Når du rejser med de østrigske statsbaner, ÖBB’s, nattog, Nightjet, kan du booke din rejse på flere forskellige klasser. Helt ligesom på fly. Siddevogn – for dem, der har mest fokus på den billigste billet. I kupé med plads til seks personer. Fra 599 kr. per pers. (enkelt). Liggevogn – kupeer med enten med fire eller seks sengepladser. Med lagen, tæppe og pude. Fra 769 kr. per pers. (enkelt). Sovevogn – til en, to eller tre personer. Eget vaskeområde samt lagen, tæppe, pude og håndklæde. Morgenmad i kupeen er inkluderet i prisen. Fra 999 kr. per pers. (enkelt). Sovevogn Deluxe – Nightjets 1. klasse-tilbud. Kan også bestilles til en, to eller tre personer. Har eget badeværelse med bruser og toilet. Desuden panoramavinduer og lyddæmpet indretning. Morgenmad i kupeen er inkluderet i prisen. Fra 1.699 kr. per pers. (enkelt). Vis mere

Vi er ikke kommet langt over på den anden side af den tyske grænse, før stemningen i togvognscellen er mere end hjertelig. Der bliver diskuteret klima, mountainbikekørsel og medier. Simpelthen regulær hygge. Og det bemærker Leon Herting, for han havde for ikke så længe siden en helt anden oplevelse.

»Jeg havde lige lagt mig til at sove, da der kom en hel familie ind med poser med dunstende mad fra McDonald’s. Og så sad de der ved midnat og spiste. Det var ikke så lækkert«, fortæller Leon Herting, der skal hjem til Hamburg, hvor han arbejder som projektleder i et firma, der arbejder med offshore-energiudvinding.

Onsdag 23.30: Godnat

Jeg har børstet tænder på fællesbadeværelset i bunden af togvognen, hvor der også er bruseniche. Og så er jeg klar til natten.

Du sover ganske fint i en sovevogn. Især hvis du benytter dig af de udleverede ørepropper. Foto: Sune Højrup Bencke

Jeg ligger i den nederste køje. Lidt som i en lille kiste. Har møflet ørepropperne godt på plads, der lukker den værste togstøj ude, og det varer ikke længe, før den rytmiske jernbanevuggen har lullet mig i søvn.

Torsdag 08.00: Godmorgen

Det har ikke været verdens bedste nat. Jeg har som sådan ligget fint, men undervejs blev jeg pludselig i tvivl om, hvornår fællesvækningen var sat til, og om jeg havde sat mit vækkeur korrekt. Den slags er neurotikerens åg, så jeg vågnede lidt vel mange gange i løbet af natten.