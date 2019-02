Nu bliver din togtur til Hamburg udfordret af busbøvl og trappeartisteri

For danske rejsende, der vil med tog ud i Europa, er Hamburg porten til kontinentets vidtstrakte skinnenet. Men for rejsende fra Sjælland er turen dertil lidt af en prøvelse med færgeskift og en rejsetid på godt fem timer.

30. marts begynder Banedanmark nemlig banearbejde på strækningen mellem Næstved og Nykøbing Falster, der slutter 29. september i år. Det betyder, at passagerer skal med togbus fra Københavns Hovedbanegård til Rødby Færgehavn.

»Det er vi kede af«, siger informationschef i DSB Tony Bispeskov, mens Poul Kattler fra den internationale togorganisationen Back on the Track er ærgerlig.

»De rejsende vælger toget sydpå, fordi de gerne vil have den komfort, der følger med. Det er selvfølgelig en skuffelse, når de rejsende i sommersæsonen 2019 skal med bus«.

Når de busrejsende ankommer til Rødby, skal de med pakkenelliker ned ad trapper, igennem en tunnel og op ad trapper for at nå toget på perronen, der derpå kører om bord på færger til Puttgarden. Til det svarer Tony Bispeskov:

»Vi havde helst set, at vi kunne køre hele vejen med tog, men det arbejde, som Banedanmark udfører, er så omfattende, at vi slet ikke kan køre på strækningen. Togbusser er den bedste løsning, men det er ikke lige så godt som at sidde i tog hele vejen, det er vi klar over«.

Endnu mere sporarbejde

I sådan en situation skulle man tro, at DSB ville omdirigere toget fra København til en rute over Fyn og videre ned gennem Jylland til Tyskland. Det er i hvert fald ønsket fra Poul Kattler.

»DSB skulle i de skinneløse perioder på Sydsjælland for længst have sendt direkte tog fra København via Kolding til Hamburg«.

Men også der spænder Banedanmark ben for DSB med sporarbejde mellem Ringsted og Korsør. Det betyder, at DSB reducerer afgangene med ca. 60 procent og derfor prioriterer rejsende til Aarhus frem for til Hamburg.

»Vi er på passagerernes side her. Når vi ser så meget sporarbejde, er vores bekymring, at vi ser et frafald af kunder. Og det slider på kundernes tålmodighed og villighed til at tage toget«, lyder det fra Tony Bispeskov.

Også drømmen om en mulig nattogsafgang fra Danmark og ud i Europa er ikke noget, de danske togrejsende skal forvente. I hvert fald var meldingen klar fra kommerciel underdirektør i DSB Aske Wieth-Knudsen, da organisationen Back-on-Track i november 2018 afleverede 42.000 underskrifter til Transport-, Bygnings- og Boligudvalget på Christiansborg fra danskere, der vil have nattogskørsel tilbage i Danmark:

»Det er meget dyrt at investere i internationalt togmateriel, så vi ser ikke økonomi i at genoptage direkte nattog som det, vi tidligere har kørt. Nattogsmateriel bliver bundet på relativt få afgange, og det er ikke tog, vi kan bruge mange gange som eksempelvis intercitytog«.

Banearbejdet på Hamburg-ruten finder også sted i 2020 og 2021.