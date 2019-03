Hafencity vokser dag for dag frem under fødderne og har i løbet af mindre end 20 år forvandlet gamle havnekajer til Hamburgs downtown ved Elben.

Som et laboratorium for urban living. Det er, hvad Hafencity i Hamburg er. For eksempel har en skole anbragt skolegården på toppen af bygningen. Unilever Deutschland har bygget et hovedkvarter, der bærer en klimaskærm uden på huset.