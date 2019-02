Skibløber knuste dansk piges ben - nu er ulykken blevet en principiel norsk retssag

Løjpen var blå, en farve der viser, at skibakken er i den næstletteste kategori. Danske Ida Warberg Sejersen var på vej ned i rolig fart, da en 17-årig nordmand pludselig kom flyvende over et fremspring med fuld fart, og ramte den 10-årige pige.

Nu er Ida Warberg Sejersen 12 år, og hendes ben bliver aldrig klar til skiløb eller trampolin eller sport på lige fod med kammeraterne. Havde den unge mand ramt bare lidt ved siden af, var hun ifølge en lægeerklæring blevet dræbt, fortæller Idas mor, Nina Warberg Sejersen til dr.dk.

I går var hendes ulykke blevet en principiel sag i Norges Højesteret, som om et par uger fælder dom over den unge mand.

I Landsretten blev han dømt skyldig for at have »voldt betydelig skade på en andens kropp og sundhed«, og flertallet af dommerne skriver i dommen, at den unge mand »så helt bort fra risikoen for at andre personer kunne befinde sig under ’heng’ (et klippefremspring, red)«. Dommerne er ikke i tvivl om, at det var »uagtsom adfærd, der var årsag til sammenstødet og de store skader, som den ti-årige fik«.

Landsretten idømte ham 18 dages betinget fængsel og pligt til at betale en erstatning på 75.000 kroner til Ida Warberg Sejersen.

Mindretal kalder ham uskyldig

De almindelige regler på skibakken siger, at det altid er skiløberen, der kommer bagfra, som har ansvaret for at styre udenom andre skiløbere, som løber langsommere, er faldet eller af andre grunde er stoppet op på bakken.

Alligevel mente et stort mindretal af dommerne, at ulykken var et hændeligt uheld på skibakken.

I dommen fra Landsretten udtaler mindretallet, at de »ikke er overbevist om, at det var uagtsom kørsel, som førte til ulykken«. Det kan have været specielle forhold ved det fremspring, som fik den 17-årige til at lette fra bakken, og gjorde det umuligt for ham at styre udenom Ida Warberg Sejersen. Desuden var stedet ikke mærket med et fareskilt, mener mindretallet.

Den nu 19-årige skiløbers forsvarer Svein Kjetil Stallemo er glad for, at Højesteret tager sagen op.

»Det er forkert, hvis vi begynder at strafbelægge sport- og fritidsaktiviteter. Der ligger en accept af egen risiko for at komme til skade, når vi opholder os på en alpin skibakke«, siger Stallemo til det norske NRK.

Han kalder ulykken et hændeligt uheld, og oplyser, at den unge skiløber er meget præget af ulykken og af at være dømt skyldig.

Nina Warberg Sejersen håber, at Højesteret vil følge landsrettens afgørelse, så der bliver fastlagt klare retningslinjer for, hvornår en skiløber ikke kører forsvarligt, siger hun til dr.dk:

»Det ville være skrækkeligt, hvis han blev frifundet. Så bliver der givet frit slag for hasarderet kørsel på skibakkerne. Vælger Norge at blåstemple det, vil det være katastrofalt at sende vores børn ud i sneen igen. Vi valgte bevidst Norge fremfor at køre sydpå, hvor mange unge mennesker kører stærkt på ski«.