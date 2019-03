Forladt banegård i Berlin: Her venter du forgæves på S-toget

Stiller man sig til at vente på S-toget på Bahnhof Wernerwerk i det nordvestlige Berlin, må man påregne at komme til at vente længe. Det er nemlig tæt på 40 år siden, at det sidste tog forlod perronen. Engang var stationen en af byens travleste og bragte hver dag industriarbejdere i tusindvis til og fra arbejde. Wernerwerk Bahnhof er opkaldt efter Werner Siemens, som i slutningen af 1800-tallet grundlagde en af Tysklands mægtigste virksomheder.

Fakta Turen til Berlin Klimaaftryk tur-retur: Fly: 198 kg CO2 per person Bil: 114 kg CO2 per bil (divider med antal personer i bilen på rejsen og udregn klimaaftryk per person). Tog/bus: 35 kg CO2 per person Privatforbrug: En dansker udleder i snit 17.000 kg CO2 per år. Forstå tallene, udregn selv dit aftryk, og se, hvordan du kan klimakompensere på www.politiken.dk/klimaberegner Strækningen: Siemensbahn strækker sig oprindelig 4,5 km mod nordvest fra stationen Jungfernheide, men i dag er den første kilometer helt forsvundet. Turen dertil: Kør med U7, og stå af på U-bahnstation Siemensdamm. Derfra er det let at finde banen, der er ført i andenssalshøjde. Banen og stationen er hegnet ind, man kan se konstruktionen fra gadeplan. Adgang til området: Baneføringen kan sagtens ses fra gadeplan. Der er delvist afspærret med hegn, men der står ikke ’Adgang forbudt’ nogen steder. Artiklens forfatter kravlede gennem et hul i hegnet for at få taget billederne her på siderne. Gør man det, er det naturligvis på eget ansvar. Rundt i Berlin: Du kører bedst og billigst med et Tageskarte fra trafikselskab BVG. Du kan købe det i deres app. Så undgår du at rode med betaling i billetautomaterne, hvor du ikke altid kan bruge Visa/Dankort. Pris for Tageskarte til zone A-B, som dækker det centrale Berlin og dermed også Siemensdamm: 7 euro (52 kroner). Vis mere

I dag ligger banen øde hen og er et Denkmalschutz, et beskyttet mindesmærke over en stribe intensive kapitler af Berlins dramatiske historie. Banen krydser flere trafikerede gader og veje og man kan således nemt besøge stedet, bøje nakken og betragte de massive stålkonstruktioner, der er tilbage af de 4,5 km lange banestrækning fra Wernerwerk Bahnhof videre til Bahnhof Siemensstadt og endelig endestationen Bahnhof Gartenfeld. Skinnerne er væk, kun sveller og skærver ligger tilbage.

Siemens-fabrikkerne i Berlin oplevede i starten af 1900-tallet så voldsom vækst, at man slet og ret kaldte den nye bydel hvor de lå, for Siemensstadt. Da man rundede 57.000 ansatte i de brølende 1920’ere, var trafikken fra byen og ud til byens største arbejdsplads lang og besværlig og ofte ramt af trafikpropper.

Derfor foreslog fabriksledelsen Deutsche Reichsbahn at bygge en linje på det eksisterende S-banenet, der kunne fragte folk lidt nemmere ud til arbejdet i Siemensstadt. God idé, tænkte jernbanefolkene og indvilgede i at stå for driften, hvis Siemens betalte opførelsen af strækningen og tre stationer. Banen åbnede i 1929 og var en bragende succes fra dag ét. I tiden frem til Anden Verdenskrig var der fremskredne planer om at forlænge banen og industrieventyret, anført af den nazistiske arkitekt Albert Speer.

Da der under krigen opstod mangel på arbejdskraft i byen, ansatte Siemens artigt slavearbejdere fra nazisternes udryddelseslejre.

Efter krigen flyttede firmaet store dele af produktionen til München, Berlin var sønderbombet og Siemens-fabrikkerne blev også ramt. Senere under den kolde krig blev Berlins S-Bahn, inklusive Siemensbahn, drevet af DDR. De fleste vestberlinere boykottede denne del af togdriften. Mine penge skal ikke gå til pigtråd, var den almindelige holdning, som betød, at toget til Siemensstadt i 20 år kørte næsten tomt, indtil man i forbindelse med en strejke lukkede banen ned i 1980.

Tilgroet af brombærkrat

Siden har banestrækningen passet sig selv. De tre stationer bliver i dag mest vedligeholdt af graffitimalere og andre med hang til forladte steder. Banelegemet er på lange stræk så tilgroet af brombærkrat og andre vækster, at man ikke længere kan se skinnerne. Andre steder vokser små birketræer op i skærverne, og tilsammen vidner det om, at naturen altid vinder til sidst.

Måske er der alligevel en fremtid for den glemte togstrækning. Siemens har for nylig bevilget 600 millioner euro (4,5 milliarder kroner) til at opføre en gigantisk campus til unge studerende på de gamle fabriksarealer i Siemensstadt. Så bliver der brug for transport ind til byen. Bystyret i Berlin overvejer i disse måneder, om der igen skal køre S-tog på Siemensbahn.

Og går det sådan, skal man om få år alligevel stille sig op og vente på toget på Bahnhof Wernerwerk.