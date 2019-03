Lektor i turisme om pludselig togrejsebegejstring: »Vi ser konturerne af en rejseadfærd, der er ved at ændre sig«

Nærmest ud af ingenting er en række forskellige typer af togrejsebureauer dukket op. Både herhjemme og især i Sverige.

Eksempelvis åbnede i denne uge danske Silver Tray. Duoen bag er Jesper Rovsing Olsen med en fortid i mediebranchen og Peter Rasmussen, der tidligere har arbejde i flybranchen.

Sammen har de skabt en togrejseportal, hvor du kan rejse mellem 50 nøje udvalgte europæiske storbyer, der i et forgrenet netværk er forbundet med højst fire timers togrejse imellem. Eksempelvis kan du vælge Berlin som startby, hvorefter din søgning på silver-tray.com viser, hvilke byer du kan rejse til inden for fire timer. Vælger du Prag som din næste by, dukker endnu en bunke byer op, som du kan rejse videre til.

Lidt på samme måde som du selv kan planlægge en interrailrejse, men der stopper ligheden også, forklarer Jesper Rovsing Olsen.

»Den afgørende forskel på os og Interrail er overblikket. Vi kender de smukke ruter, de gode afgange, og hvor der er spisevogn om bord«, siger Jesper Rovsing Olsen.

Silver Tray fungerer desuden på den måde, at du selv vælger, om dit dagsbudget – togrejse, hotelovernatning og transfers – skal være på 1.000 eller 2.000 kroner per person. Alt er serveret på et silver tray (sølvfad).

Silver Tray-duoen er først og fremmest gået ind på togrejsemarkedet, fordi den har set en gylden mulighed.

»Vi er de første, der har lanceret et koncept, hvor du på den måde kan rejse rundt, som du vil i Europa med tog og hotel til en fast dagspris«, siger Peter Rasmussen.

I første omgang satser Silver Tray på det amerikanske marked, men de vil også gerne have danske kunder. Selv om København ikke figurerer som mulig startby, skal Silver Tray nok hjælpe eventuelle kunder med at komme fra Danmark og ud i Europa.

Svenskerne rykker

To andre entreprenante togfolk er svenskerne Susanna Elfors og Andreas Sidkvist, der står bag Facebook-gruppen Tågsemester.nu. Da Politiken fanger Andreas Sidkvist på telefonen, sidder makkerparret i et tog et sted omkring Køln på en todagestur fra Sverige til Bruxelles, hvor de skal mødes med forskellige beslutningstagere på togfronten og billetsystemsfolk.

»Det tager jo lidt tid med tog«, griner han.

Og der er nok at smile af for Tågsemester.nu. For et år siden havde gruppen godt 300 medlemmer, i dag nærmer de sig 70.000. Og hver dag kommer et sted mellem 1.000 og 1.500 nye medlemmer til.

»Det tippede lige pludselig. Folk vil ikke flyve længere. For mange er det nærmest forbundet skam. Og vores gruppe er så der, du kan søge hjælp og få tips og svar på alt om togrejser, ofte på få minutter«, siger Andreas Sidkvist.

Succesen har fået Susanna Elfors og Andreas Sidkvist til at gå i gang med at arrangere togrejser via en hjemmeside af samme navn som Facebook-gruppen. I denne uge lancerede de en rejse til norske Lofoten i juni, tidligere har de arrangeret en yogarejse til Schweiz, der hurtigt blev udsolgt. Sammen med rejsebureauet Grand Tours har Tågsemester.nu også arrangeret en rejse til Garda-søen i Italien.

Kun et lille markedsryk

Tågsemester.nu er som sådan ikke et rejsebureau, men går samarbejdet i stedet med forskellige rejseaktører om at sætte chartrede togrejser op og bruger derpå Facebook til at ramme de mange svenskere, der gerne vil rejse med tog. Andreas Sidkvist beskriver selv Tågsemester.nu’s rolle som en »markedsføringskanal« eller »rejseformidler«. Og han er spændt på at se, hvordan området vil rykke.