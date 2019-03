Danske unge bider på gratis interrailbilletter

To gange i 2018 har EU uddelt gratis interrailbilletter. Mød to af de danskere, der har været heldige at vinde.

Laura Sofie Meier Rosendal og Katrine Tetzschner Madsen skal på interrail til sommer, og det er hverken lommepenge, opsparinger eller gavmilde forældre, der står bag billetterne. Det er EU.

Unionen lancerede i foråret 2018 en kampagne, hvor unge europæere født i 2000 kunne deltage i lodtrækningen om en gratis interrailbillet. Mellem 15.000 og 20.000 billetter var på højkant, 380 danskere ansøgte, 160 af dem var heldige.

Fakta Kort om interrail Interrailbilletten blev indført Danmark og 20 andre europæiske lande i 1972. Unge under 21 år fik mulighed for at rejse frit med tog i disse lande i 30 dage. Det blev en succes med omtrent 15.000 solgte billetter årligt i Danmark op gennem 1970’erne. I 1989 toppede salget i Danmark med 27.000 interrailbilletter. I 1990’erne gik det den anden vej, da det blev billigere at rejse med fly. I 2015 var salget nede på kun 4.634 billetter. Alle aldersgrupper kan i dag bruge interrail. Der er stadig flest under 28 år, men den største vækst er blandt +60-årige. 95 procent af interrailerne køber et Interrail Global Pass. Det giver adgang til at køre med tog i 30 europæiske lande. I 2018 blev der solgt 7.788 styk Interrail Pass i Danmark. Vis mere

Det var dog kun de unge, der var fyldt 18 inden sommerferien 2018, der kunne søge. Derfor lavede EU endnu en lodtrækning i efteråret, og på det tidspunkt var Laura Sofie Meier Rosendal og Katrine Tetzschner Madsen begge fyldt 18. De søgte og var heldige at få bid.

»Vi havde ikke særlig store forhåbninger, så det var en vildt dejlig overraskelse«, siger Katrine Tetzschner Madsen.

Hun fortæller, at de to gymnasieveninder fra Gladsaxe gerne vil noget andet end den traditionelle familieferie, hvor man bare ligger ved en pool på Kreta.

»Vi ville gerne prøve noget på egen hånd, være alene om rejsen og blive udfordret. Der er en interrail en fantastisk mulighed«.

En investering i unge mennesker

Fra EU’s side ser man interrailprojektet som en investering i unge mennesker og i Europas fremtid. Sådan lød det i hvert fald fra Manfred Weber, formand for Europa-Parlamentets største partigruppe, Det Europæiske Folkeparti, da projektet blev sat i gang sidste år.

»Vi vil gerne have, at unge europæere opdager, at EU også handler om følelser, ikke kun politik. Vi vil gerne give dem en prøve på, hvordan det føles ikke bare at være slovak, tysker eller græker, men også europæer. Og er der en bedre måde end at tage toget?«.

Det er Katrine Tetzschner Madsen helt på det rene med.

»Vi går i forvejen begge to på en global linje i gymnasiet, hvor verden skal ind i klasselokalet, og vi arbejder med andre kulturer, så jeg synes ikke overraskende, at det er en fantastisk idé. Det er virkelig fedt med et projekt (de gratis interrailbilletter, red.), hvor unge kan udvide deres horisont i forhold til andre kulturer og på tværs af landegrænser. Vi glæder os til at møde andre mennesker, få nye venskaber og bekendtskaber«, siger Katrine Tetzschner Madsen.

De to piger rejser fra 9. juli til 9. august, og de har kun lidt af togruten planlagt.

»Vi vil gerne være spontane og se, hvordan det går. Vi starter i Wien, så Slovenien, Kroatien, Italien og måske også Frankrig«, siger Katrine Tetzschner Madsen.

For de danske unge, der ikke har været så heldige at vinde en billet, kan man frem til 9. april købe interrailpas hos DSB med 10 procent i rabat.