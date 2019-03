John Lennon lever på en mur i Prag

John Lennon befinder sig i den tjekkiske hovedstad, Prag, og det er ikke en dårlig vittighed. For at være helt præcis findes den afdøde beatles kontrafej og mange af hans sangtekster på en mur på det lille Velkoprevorske-torv i kvarteret Mala Strana tæt på den franske ambassade.

Kinesere, indere, englændere, danskere, ja, turister fra den ganske verden strømmer til Lennon-muren, som er overmalet med graffiti. Det meste af graffitien relaterer til John Lennon og hans sangtekster, men sådan begyndte det ikke tilbage i 1960’erne, fortæller Kristina Pauková fra det tjekkiske turistråd:

»Oprindelig blev muren kaldt for Grædemuren, og på den blev der skrevet og malet protester mod kommuniststyret samt digte, der gjorde grin med regimet. Det fortsatte op igennem 1970’erne. Myndighederne fjernede igen og igen graffitien, men budskaberne dukkede blot op på ny. Da John Lennon blev skudt i 1980, malede man hans portræt på muren, og folk gav udtryk for deres følelser med graffiti«.

Ikke mindst asiater valfarter til Lennon-muren, og mange af dem ankommer som del af en veteranbiltur i Prag. Foto: Poul Husted

Unge tjekker gav udtryk for deres utilfredshed med de kommunistiske magthavere, og det kom til sammenstød mellem studenter og sikkerhedspoliti i slutningen af 1980’erne i området. Studenterbevægelsen blev beskrevet som ’lennonisme’, mens myndighederne kaldte studenterne for ’alkoholikere, mentalt retarderede, sociopater og den vestlige kapitalismes agenter’.

Nogle Beatles-fans sammenligner Lennon-muren med Berlinmuren og mener oven i købet, at muren inspirerede til fløjlsrevolutionen, der førte til kommunismens fald i det tidligere Tjekkoslovakiet i 1989.

Det er nok at tage munden for fuld. For os andre ligner muren i dag en hvilken som helst graffitimur. Det gamle, store Lennon-portrætfoto er for længst væk. På et tidspunkt væltede en del af muren på grund af de mange lag maling, og i 2002 forårsagede en oversvømmelse, at andre dele af muren styrtede sammen. Den blev senere genopbygget.

»I 2014 blev hele muren overmalet med hvidt, og der blev skrevet ’Wall Is Over’, hvilket refererede til John Lennons sang ’War Is Over’«, siger Kristina Paukoá.

En ung kunstnergruppe stod bag. Aktivisterne mente, at muren hverken havde politisk, protestmæssig eller kunstnerisk værdi. Efter et par uger var muren overmalet igen med John Lennon-portrætter og -tekster.