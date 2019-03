2018 var rekordår for togselskabet, der giver flyruter kamp til stregen

Et jubelår. Sådan kan 2018 beskrives for togselskabet Eurostar.

Selskabets passagertal er steget med 7 procent fra 2017 til 2018 med et samlet antal rejsende på 11 millioner. Det skriver den britiske avis The Independent. Togselskabets gennemsnitlige passagertal siden starten for 25 år siden har ellers ligget på 7,6 millioner årligt.

Ifølge The Independent er en del af forklaringen på passagersuccesen blandt andet flere amerikanske rejsende. Eurostar forbinder London med Amsterdam, Bruxelles og Paris med højhastighedstog og er på den måde en nem transportform for rejsende mellem fire af Europas populære storbyer.

Desuden har London-Amsterdam-ruten vist sig at være en større succes end ventet. Ruten blev lanceret for et år siden, og kun et halvt år efter var kundeefterspørgslen så stor, at Eurostar meldte ud, at netværket vil blive udvidet med endnu en daglig returrejse mellem de to storbyer. Det sker til juni i år.

»At den nye rute er så populær, bekræfter, at internationale højhastighedstog er et bæredygtigt alternativ til flyrejser«, lyder det fra Eurostars administrerende direktør, Mike Cooper.

Det reelle alternativ

Den holdning deler Martin Trandberg, der er lektor i turisme og mobilitet på Institut for Kultur og Globale Studier på Aalborg Universitet.

»Lige præcis dét eksempel (Eurostars ruter, red.) er interessant, fordi det illustrerer en mobilitetsakse mellem London og Paris, hvor der er blevet skabt et reelt alternativ til flyet«, forklarer Martin Trandberg.

Han mener, at væksten er et udtryk for, at togrejsen kan være et tilgængeligt transportalternativ.

»Eurostar har lanceret et meget konkurrencedygtigt produkt med standardpriser helt ned til omkring 500 kroner for en London-Paris-tur. Læg dertil de praktiske omstændigheder ved hovedbanegårde, der ofte ligger i centrum af storbyer i modsætning til lufthavnene«.

Ligesom Eurostars administrerende direktør tillægger Martin Trandberg det også en værdi, at togrejsen er langt mindre CO 2 -forurenende end flyrejsen.

»Hvis du lægger alle disse elementer sammen, får du et reelt alternativ i transportvalg. Men husk på, at denne rute er ret specifik. Jo længere afstande bliver, og jo mindre attraktive knudepunkterne er, jo vanskeligere bliver det at etablere lignende modeller for togrejse«, siger Martin Trandberg.

For danske rejsende, der gerne vil tage toget til London, findes i øvrigt denne mulighed: Tidligste afgang fra Danmark (f.eks. København klokken 07.35) ankommer i Hamburg 12.16. Derfra togskift og videre til Düsseldorf, togskift og videre til Aachen, togskift og videre til Bruxelles, togskift og videre til London, hvor der er ankomst klokken 21.33.