12 oplevelser i Aarhus: Hvasådær? Er der noget at vente på?

Den, der ikke har været i Aarhus et par år, vil spærre øjnene op, for byen har fået nye kvarterer, der rager op. I det ældre Aarhus kan man både finde hippe cocktails, grøn likør og kaffe tilsat franske digte.

Skjulte baggårde med cocktails. Vin og tapas på kajkanten. Havneplads med fri leg og et par utæmmede kvarterer, der ikke er lagt under planlæggerlineal endnu.

Alt kombineret med gode restauranter, museer i den fornemme liga og nogle af landets bedste arkitekter for fri udblæsning: Der er mange grunde til at komme til Aarhus, og den, der ikke har været i byen nogle år, kan roligt indstille sig på forandring.

Om skribenten Anne Bech-Danielsen er Politikens kulturskribent i Aarhus, hvor hun boede som studerende og vendte tilbage til for godt 20 år siden.

Godsbanearealet er under udvikling på godt og ondt. Sydhavnens gamle kulbro har skelet mod vest og bliver high line efter newyorksk forbillede. Byens tidligere bryggeri er omdannet til nyt, ungt beboelseskvarter, og den gamle nordhavn er på vej som mondæne Aarhus Ø. Massér nakken inden landing, ikke kun for at bunde fancy cocktails, men også for at se den del af Aarhus, der rager op i himmelrummet, for arkitektur i Aarhus deler vandene: Er man til tæt, men høj by? Eller lav, men vidtstrakt?

Stadsarkitekten er til det første. Bjarke Ingels’ markante boligbyggeri ved Bassin 7 har penthouse på 20. etage, en sort klods med Hotel Comwell rager op i udsigten overalt i byen med 24, og det kommende Lighthouse yderst på Nordhavnen vil runde de 100 meter.

Aarhus har streetfood og michelin for foodies, børnefamilier kan få timer til at gå på Dokk1 eller museet ’Aarhus Fortæller’ om byens historie. Og de unge kan gå »neij te åånn«, hvor baren Shen Mao er kendt for sin vilde bordtennis med måske 50 mennesker i løb »rundt om bordet« til meget langt ud på natten.

Hvasådær? Er der noget at vente på?

1Havnevandring på Aarhus Ø

En ny bydel er skudt op de seneste år, Aarhus Ø med Ø som i de øer, der dannes af nye kanaler, og som i det verdenshjørne, bydelen ligger i. Gå ud fra Dokk1, stop op ved Hack Kampmanns fine toldbod og søg videre langs vandet ud over den flotte havneplads. Dem med bolde i håndtasken kan frit benytte multibanerne, og dem uden kan lege i Jeppe Heins interaktive vandkunst, Endless Connection.

Foto: Casper Dalhoff

Foto: Casper Dalhoff

Fortsæt ud til bassin 7, hvor Ø’s centrum er på vej med havnebad, teater, restauranter og cafeer. Tag en StreetCoffee med fra kaffeboden, og gå ud til fyret eller videre nordpå ad promenaden langs vandet. Her er masser af steder at slå sig ned med kaffen og en blå udsigt.

Aarhus Ø

Havnebadet

Endless Connection

2Leth transport med rabat

Med et Aarhus Card til 1, 2, 3 eller 5 døgn har man fri transport med letbane og bus, rabat på shopping og cykelleje, gratis parkering under Navitas samt fri adgang til 25 attraktioner som for eksempel Moesgaard Museum, kunstmuseet ARoS Den Gamle By, Naturhistorisk Museum og Kvindemuseet.

Foto: Jens Dresling

Foto: Jens Dresling

I tre af letbanetogene er det den Aarhus-fødte Jørgen Leth, som annoncerer stoppestederne. De kan genkendes på Leth-citater udenpå. Kortet kan købes online, men hvis man ikke skal på museer, skal der køres en del med letbane, før det betaler sig.

Aarhus Card

3Brunt værtshus med quiz

Udefra ligner det et sted for sutter, men fredag og lørdag aften myldrer unge til Vinstuen. Det brune værtshus er et ægte Aarhus-sted med kulørte lamper, fadbamser og en historie, der går over 100 år tilbage. Det digt på væggen, som bodegaens første ejer, ’Pastor Smadder’, havde skrevet, er gået til, men forskere har gravet den store poesi frem: Pris være den gode St. Clemens/Han opfandt Whiskey i vandet/Dør man ikke af Tremens/saa dør man af noget andet ...

Foto: Anne Bech Quiz-bar tip 3

Quiz-bar tip 3 Foto: Anne Bech

Vinbarens åbne quiz hver onsdag trækker fulde huse. Man stiller et hold med vennerne eller dem, man sidder med – eller man er bare en flue på murstensvæggene, mens de vilde bud på rigtige svar ruller over bordene.

Vinstuen, Fiskergyde 15

4Moesgaards spadestik

I det tætte mørke blinker stjernebillederne tydeligt på himlen over os, og med lysende streger i loftet forstår vi pludselig bronzealderfolkets helleristninger. Stenalderen oplever vi gennem VR-briller, og under jernalderens store slag i Illerup Ådal står vi fysisk mellem to fremstormende hære.

Foto: Janus Engel (arkiv)

Foto: Janus Engel (arkiv)

Moesgaard Museum syd for Aarhus leverer kulturhistorisk formidling i verdensklasse for både børn og voksne, og arkitektstuderende kommer langvejsfra for at opleve, hvordan man kan bygge et museum ved nærmest at tage et spadestik direkte ned i oldtiden. Husk at gå en tur på taget!

Moesgaard Museum, Moesgaard Alle 15, Højbjerg

5Hemmelige cocktails

Ind ad en port – nå, det var den forkerte. Ind i næste baggård, hvor der heller ikke er synlige tegn på cocktailbar, men bag en anonym trædør gemmer sig en supertjekket cocktailbar, som lever op til sit navn: Gedulgt er gammelt jysk for skjult.

Foto: Anne Bech

De fleste skal ’prøve badekarret’, opkaldt efter filmen ’American Beauty’, hvor der bades i bobler og rosenblade. I den lokale bartenders cut fældes en rose fra en vase, og kronbladene fordeles ud over en skummende drink i et minibadekar. Oplevelsen lever fuldt op til de 130 kroner, men studerende på SU vælger ofte Herr Bartels ved åen i stedet. Her er der 2 cocktails for prisen på 1.

Gedulgt, Fredensgade 41

Herr Bartels, Åboulevarden 46

6360-graders udsigt over byen

Aarhusianerne har fået en ny fællesterrasse i midtbyen med 360 graders udsigt til byen, bugten og ARoS’ regnbue. Rooftop’en er indrettet med forskudte trædæk, hyggekroge, amfiscene, skywalk samt ude- og indeservering.

Foto: Anne Bech

Eneste minus er, at lukketiderne følger stormagasinets, så man skal bunde sine bobler tidligt på aftenen.

Salling Rooftop, Søndergade 27

7Nordens største bazar

Nordens største bazar ligger i Gellerup med over 100 butikker, 20 kulturer og endnu flere dufte og aromaer fra somaliske kaffebønner og heftige karryblandinger.