Med udsigt til London: Den danske prinsesse med folkepalads 'Ally Pally'

Men så skete katastrofen igen i 1980, og denne gang tog det hele 8 år at genopbygge stedet. Derfor forstår Steward og Christine udmærket, at pubben, der blev indrettet i 1988, efter at hele paladset var blevet reetableret, hedder Phoenix Bar & Kitchen med henvisning til fabeldyret Fugl Føniks, der ifølge den græske mytologi efter en brand genopstod af sin egen aske.

Steward var egentlig bestyrer af sin fars gård i West Midlands, hvor han og Christine stadig bor, men de solgte også udstoppede fugle i glasmontrer på antikmarkeder i London. I dag er de begge pensionister og besøger ofte deres datter og to børnebørn, som bor i Barnet et par kilometer i luftlinje nord for Alexandra Palace.

»Når vi besøger dem, skal vi også altid herop på The Phoenix og have en kop kaffe og en skål ’chips’. Nogle gange har vi også børnebørnene med. Så tager vi bussen til Muswell Hill og går herop til ’Ally Pally’ gennem parken. Det er sådan en skøn nostalgisk tur«, fortæller Steward Morgan, der bliver lige så overrasket, som Jenny Gibson blev, da han får at vide, at stedet er opkaldt efter den danske prinsesse.