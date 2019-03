Zoos nye pandaer skal sidde hos passagererne på flyveturen til København

Når de to pandaer Mao Sun og Xing Er skal fragtes fra Beijing til København, inden de skal videre til Zoologisk Have, kan det blive en anderledes oplevelse for passagererne på SAS-flyvningen mellem de to hovedstæder.

Pandaerne skal efter planen nemlig ikke transporteres i lastrummet, men i passagerkabinen, hvor de øvrige passagerer sidder. Det sker for at undgå at gøre pandaerne stressede på flyrejsen.

Det skriver rejsesitet finalcall.travel.

SAS Cargo er stolte over flyvningen, der finder sted 4. april.

»Vi føler, at den tillid, vi er blevet vist med at transportere Mao Sun og Xing Er til deres nye hjem i København, er en stor anerkendelse af vores indsats for at prioritere sikkerhed og kvalitet i alle vores operationer«, siger direktør i SAS Cargo, Leif Rasmussen, i en pressemeddelelse.

»Vi har nogle meget spændende dage forude nu til at planlægge alle detaljerne for at transportere de to VIP-gæster sikkert og behageligt«, siger han.

Desuden byder flyselskabet pandaerne velkommen ved at påsætte et stort billede af pandaerne på flyet.

De to pandaer er en gave fra den kinesiske præsident, Xi Jinping, til Dronning Margrethe, som hun fik under et officielt besøg i Kina i 2014.

De to pandaer kan opleves i København Zoo fra 11. april.