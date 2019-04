60 meter under jorden: Her kan du overleve dommedag

Fra bunkeren Regan Vest – Regeringsanlæg Vestdanmark – 60 meter under jorden i Rold Skov skulle regering, embedsmænd og regent reddes og regere landet under en atomkrig. I 2021 bliver anlægget museum. Politiken har været på smugkig.

Langsomt bevæger vi os hen ad den 300 meter lange gang omgivet af tykke betonvægge med ribber, som minder om ribbenene i et kæmpestort hvalskelet. Sådan må Bibelens Jonas have følt det, da han ifølge Bibelen opholdt sig tre døgn i ’hvalfiskens’ bug, inden han blev kastet op på land.

Fakta Turen til REGAN Vest Klimaaftryk tur-retur. Fly: 275 kg CO 2 per person. Bil: 101,92 kg CO 2 per bil (divider med antal personer i bilen på rejsen og udregn klimaaftryk per person). Tog/bus: 33 kg CO 2 per person. Privatforbrug: En dansker udleder i snit 17.000 kg CO 2 per år. Forstå tallene, udregn selv dit aftryk, og se, hvordan du kan klimakompensere på politiken.dk/klimaberegner

Vi befinder os ikke i ’hvalfiskens’ bug, men bevæger os derimod ind i Danmarks dybeste hemmelighed placeret 60 meter under en kridtbakke i Rold Skov ikke langt fra landsbyen Oplev.

Fakta REGAN Vest Regan Vest står for Regeringsanlæg Vestdanmark og var beregnet til at huse regering, regent og embedsmænd under en atomkrig. Anlægget er placeret 60 meter under jorden i Rold Skov. Byggeår: 1963-1968. Antal kvadratmeter: 5.500. Tunnel og gange: 1,2 kilometer.. Antal rum: 347. Antal personer: 350. Overlevelsestid: 6 dage ved recirkulation af luft. Fredning: 2014. Museumsåbning: Efteråret 2021. Billetpris: 120-150 kroner for halvanden times rundvisning. Kilder:Nordjyllands Historiske Museum samt Karsten Pedersen og Poul Holt Pedersens bog ’Danmarks Dybeste Hemmelighed’. Vis mere

Foto: Morten Langkilde Ved krydset eller knudepunktet i den 300 meter lange tunnel fører to 2 1/2 ton tunge ståldøre ind til henholdsvis maskinrummet (tv.) og de to bunkerringe.

Ved krydset eller knudepunktet i den 300 meter lange tunnel fører to 2 1/2 ton tunge ståldøre ind til henholdsvis maskinrummet (tv.) og de to bunkerringe. Foto: Morten Langkilde

Dybt ind i kridtbakken er opført en 5.500 kvadratmeter stor bunker, som i tilfælde af en atomkrig skulle huse 350 personer i form af regeringen, embedsmænd og dronningen. Herfra skulle Danmark ledes, hvis København og Østdanmark var truet eller måske faldet i fjendens hænder under den kolde krig.

Regeringsanlæg Vestdanmark – forkortet Regan Vest – var den sidste bastion i forsvaret af det danske demokrati, hvis dommedag blev en realitet, og der faldt atombomber over Danmark. Bunkeren kunne klare en Hiroshima-atombombe, hvis der ikke var tale om en fuldtræffer. I en uge var der ilt til det krigsramte Danmarks regerende mænd og kvinder, hvorefter man forhåbentlig kunne begynde at hive luft ind efter nedfaldet og rense det.

Museum i 2021

Selv om bunkeren er på 5.500 kvadratmeter, så har selv ikke naboerne været klar over, hvad der skjulte sig på adressen Røde Møllevej 22. Ud til vejen ligger nemlig en helt almindelig gulstensvilla, hvor anlæggets maskinmester boede med sin familie. Ganske vist undrede naboerne sig over, at den lille Røde Møllevej altid var ryddet for sne om vinteren.

Foto: Morten Langkilde Bag gulstensvillaen på Røde Møllevej 22 skjulte sig en kæmpebunker, hvorfra landet skulle styres i en krigssituation. I dag vil regering, regent og embedsmænd blive ført til et anlæg i Nordsjælland.

Bag gulstensvillaen på Røde Møllevej 22 skjulte sig en kæmpebunker, hvorfra landet skulle styres i en krigssituation. I dag vil regering, regent og embedsmænd blive ført til et anlæg i Nordsjælland. Foto: Morten Langkilde

Håndværkerne var heller ikke klar over, hvad de egentlig byggede i perioden 1963-1968. De fik at vide, at der var tale om et regionsanlæg. Ingen af dem så hele anlægget, og på det tidspunkt blev der opført beskyttelsesrum mange steder.

Sådan bliver det ikke med at være, for i efteråret 2021 åbner anlægget som museum under navnet ’Regan Vest – Danmarks Koldkrigsmuseum’ som en del af Nordjyllands Historiske Museum, fortæller museumsdirektør Lars Christian Nørbach:

»Regan Vest blev taget ud af drift i 2003 og lagt i såkaldt dvaledrift indtil 2012. Med beredskabsforliget samme år blev anlægget skrevet ud af det stående beredskab, og i 2013 blev vi prikket på skulderen af vores styrelse. Jeg havde længe ventet på, at Regan Vest skulle blive en del af Nordjyllands Historiske Museum«.

I 2014 blev Regan Vest og den gule maskinmesterbolig fredet, og det er en fordel ifølge museumsdirektøren, for »når man går på museum, køber man som regel en designet oplevelse, men her er alt bevaret, og fordi anlægget er fredet, kan vi ikke fjerne eller ændre noget bortset fra brandsikring og evakuering. Derfor er det heller ikke muligt at etablere adgang for kørestole, for så skulle vi bryde tykke betonvægge ned«.

Foto: Morten Langkilde Ved indgangen til bunkerens toetagers ringe med 347 rum blev folk tjekket endnu en gang af politiet.

Ved indgangen til bunkerens toetagers ringe med 347 rum blev folk tjekket endnu en gang af politiet. Foto: Morten Langkilde

Eftersom besøgende skal så langt ind i anlægget og have adgang til så mange rum som muligt, bliver det nødvendigt at afspærre med plexiglas enkelte steder for at beskytte anlæggets genstande, der står, som da Regan Vest var i brug.

Det kommer også til at foregå i guidede grupper med 12 deltagere, for »man kan ikke bare slippe folk løs på 2,5 kilometer gange. Vi regner med 250 gæster om dagen og mellem 30.000 og 50.000 årligt«.

Fem oplevelser

Museumsprojektet kommer til at koste 74 millioner kroner, for besøgende bliver ikke bare vist rundt i bunkeren. Der skal etableres parkeringspladser, og så bliver der tale om fem tilbud til museumsgæsterne.

En bygning på 925 kvadratmeter opføres ved siden af den gule maskinmesterbolig. Her vil der ikke alene være butik, café, toiletter og administration, men også et stort udstillingslokale, »fordi man skal være 40-45 år for at vide, hvad den kolde krig handlede om«, mener Lars Christian Nørbach.

Foto: Morten Langkilde Nødudgangen 'raketten' går 60 meter lodret op. Her kunne man hejse folk op i et smalt stålrørsbur trukket af en traktor på jordoverfladen.

Nødudgangen 'raketten' går 60 meter lodret op. Her kunne man hejse folk op i et smalt stålrørsbur trukket af en traktor på jordoverfladen. Foto: Morten Langkilde

Udstillingslokalet er opdelt i forskellige øer, som eksempelvis fortæller om atomkraften og selve anlægget, men også om den voldsomme debat, der var under den kolde krig mellem fredsbevægelsen, kunstnere, politikere og koldkrigere.

I et læringscenter kan skole og grupper booke sig ind og i dilemmaspil forholde sig til de vanskelige beslutninger, som ministre, embedsmænd og militærfolk i bunkeren skulle tage under et atomangreb.

»Én skal være statsminister og én forsvarsminister, men der vil være roller til alle, og de skal måske tage stilling til spørgsmålet: ’Der falder en bombe i Odense. Hvem vil I redde?’. Gruppen har så fem minutter til at udsende et kommuniké til befolkningen«, fortæller Lars Christian Nørbach.

Oven på bunkeren er der et areal på 27 hektar, hvor der anlægges et stisystem, for det er nemmere at overskue Regan Vests størrelse ovenfra, end når man går rundt inde i gangene.

Foto: Morten Langkilde Museumsinspektør Lars Christian Nørbach forklarer i Situationsrummet Regan Vests betydning i en truende krigssituation.

Museumsinspektør Lars Christian Nørbach forklarer i Situationsrummet Regan Vests betydning i en truende krigssituation. Foto: Morten Langkilde

En af de helt store attraktioner bliver imidlertid den gule maskinmesterbolig. Familiens møbler er her ikke længere, men boligen bliver indrettet i 1980’er-stil.