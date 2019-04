Godt nyt til dykkere: Verdens dybeste pool åbner i Polen

Nu er der godt nyt til dykkerentusiaster, der vil træne og øve teknik uden at kaste sig ud i havets bølger.

Til efteråret åbner verdens dybeste pool på 45 meter i Mszczonow i Polen mindre end 30 kilometer fra Warszawa.

Det skriver CNN.

Poolen får grotter og diverse udhæng under vandet, som dykkerne kan udforske ved at svømme ind i og ind under. The Deepspot pool, som stedet skal hedde, får 8.000 kubikmeter vand i bassinet, hvilket svarer til 27 gange mere end i en normal 25-meters pool.

Dykning for alle

Det bliver et ideelt bassin for scubadykning, både for professionelle og begyndere. Men vil man ikke selv i vandet, kan man se på dykkerne fra den lange glastunnel under overfladen.

Er man ikke til dykning, kan man se aktiviteterne under vandet fra tunnelen. Foto: Flyspot.com/Deepspot

Desuden vil stedets konference- og træningslokaler også have udkig til aktiviteterne under vandet. Når poolen åbner, tager den førstepladsen som verdens dybeste og skubber poolen Y-40 Deep Joy nær italienske Venedig ned på andenpladsen med sin dybde på 40 meter.

Går alt efter planen, vil The Deepspot pool ikke ligge som nummer 1 særlig længe, for i 2020 åbner endnu en dybvandspool i Colchester i England på 50 meter.