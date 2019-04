Danske, svenske og norske SAS-piloter går i strejke Forhandlingerne mellem piloterne og det skandinaviske flyselskab er brudt sammen.

De danske, svenske og norske SAS-piloter strejker, efter at forhandlinger om løn og vagtplaner torsdag aften brød sammen i Stockholm.

Deadlinen for at nå en aftale mellem SAS og luftfartsselskabets piloter i Danmark, Norge og Sverige blev nået ved midnat natten til fredag.

SAS aflyste torsdag 205 afgange i hele Skandinavien fredag indtil middag.

De aflyste afgange skyldes, at virksomheden vil forhindre, at passagerer og kabinepersonale strander, hvis flyene pludselig ikke kan flyve grundet en strejke blandt piloterne.

De svenske forhandlinger brød sammen i nat. Ved 6-tiden her til morgen fulgte de norske piloter med, og en halv time senere oplyser TV 2 News efter at have talt med kilder i Forligsinstitutionen, at også de danske forhandlinger er brudt sammen, og at forhandlerne er gået hjem uden at have ønsket at kommentere situationen.

