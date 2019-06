Kig dig omkring på togrejsen: Her er Europas smukke banegårde

FOR ABONNENTER

Hvor: London, England

Hvorfor: Hvis du en dag beslutter dig for at prøve at tage toget til London i stedet for at flyve, så er det St. Pancras International, du ruller ind på. Stationen åbnede i 1868 og bliver i dag betraget som et af præmieeksemplerne på nygotisk arkitektur og huser i øvrigt også Europas længste champagnebar - hvis altså det kunne friste inden afgang eller efter ankomst.