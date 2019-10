I sydspanske Cádiz er der 300 solskinsdage om året, pirrende pirathistorier og sexede skalddyr

I den historiske havneby Cádiz spiller havet en hovedrolle. Den andalusiske by på Spaniens sydlige spids er omgivet af vand til alle sider. Det ses på byens arkitektur og historie og smages på det centrale marked og i de forrygende fiskerestauranter. Her er fem oplevelser i byen.

Her først på eftermiddagen har klokken allerede slået fyraften for lokale unge, som hænger ud inden for portene af Cádiz’ Mercado Central. Der skåles og grines, mens der småspises specialiteter fra de mange nye madboder på det oprindelige marked. De handlende spuler diskene og pakker dagens kød, frugt og fisk sammen for i dag.