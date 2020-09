Her kommer vandrere i Schwarzwald kun på lynvisit: Men Freiburg er et besøg værd i sig selv

Vi står ved et kryds i hjertet af Freiburg og tæller sporvogne. Grønne, røde, hvide, gule og sorte. Flere ad gangen og i konstant bevægelse ind og ud af centrum, når de da ikke lige standser for at spytte passagerer ud, suge nye ind, og holde tilbage for dem, der bare skal over den brolagte gade – med eller uden cykel. Her er sporvognen nemlig eneste transportmiddel, der ikke er drevet af en rugbrødsmotor. Og det er ikke, fordi vi er dumpet ned i et frilandsmuseum.

De bilfri gader i Freiburgs gamle bydel, Altstadt, er et resultat af moderne trafik- og byplanlægning. Grundtanken er bæredygtighed, og centrum, og de ydre bydele er forbundet med cykelstier og miljøvenlige sporvogne. Det har nedbragt antallet af privatbiler, og Freiburg blev i 2012 udråbt til Tysklands mest bæredygtige by. Til de biler, der trods alt er her, er der udviklet parkerings- og delebilssystemer for at undgå biler, der cruiser rundt efter p-pladser i nærheden af centrum og beboelsesområder.

Ret hurtigt opgiver vi at holde tal på sporvognene og går i stedet på opdagelse i de små byrum, hvor roen hersker mellem kastanjer, rislende vandløb og gamle huse kalket i røde og gule nuancer. Nogle er fra 1600- og 1700-tallet, mens de fleste er genopbygget efter Anden Verdenskrig, hvor bombningerne gik hårdt ud over Freiburgs gamle bymidte.