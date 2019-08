Eksperterne: Her er Danmarks bedste vandreruter

Danmark er et slaraffenland for vandrefolket med ruter i alle mulige naturomgivelser, og mange har et historisk islæt. Vi har bedt fire vandreeksperter om at udnævne de bedste vandreruter i de fem kategorier: mest familievenlig, historisk, udfordrende, smukkest samt deres egen favoritrute.