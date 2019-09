Roald Als på dannelsesrejse i Jylland: »Hold nu kæft, Gorm. Det er Jylland. Det er nok til at overse«

Vi skal tidligt op i morgen. Der bliver meget at se i løbet af dagen. Så meget, at jeg tvivler på, om du kan rumme alle indtrykkene, Roald«, sagde jeg, da vi mandag aften sad og slog mave efter en dejlig middag på Molskroen Strandhotel.

»Hold nu kæft, Gorm. Det er Jylland. Det er nok til at overse«, sagde Roald. Og så gik vi i seng.

Næste morgen klokken 9 var vi – håndtegneren, videojournalisten Benny Kjølhede og jeg – klar til at tage hul på 2. etape af dannelsesrejsen, hvis formål var at udvide Roalds horisont og få ham til at forstå Jyllands storhed og skønhed. Men han var mest optaget af at få bekræftet sine fordomme om hovedlandet som et mekka for svinebaroner, og hans ansigt lyste op, hver gang vi kørte forbi en landejendom med gylletank.

Rejsedeklaration Politiken var af uforståelige grunde ikke inviteret af nogen på denne rejse.

»Stands, det kan blive en skide god tegning«, sagde han flere gange. »Hvorfor standser du ikke bilen?«.

»Fordi det er en rejsereportage, vi er ude på, og ikke en gyllereportage«, sagde jeg hver gang – og trykkede ekstra på speederen.

»Hørte du det, Benny? Han vil ikke have, at jeg tegner virkeligheden«.

Min planlagte rute tværs over Djursland førte os gennem Mørke. Det er byen, der i gamle dage var kendt på egnen for sit motto ’Mørke – et godt sted at handle’, og som for godt et år siden blev landskendt gennem et tv-program, der fulgte Mørke-borgernes forsøg på at give byen et bedre image – med tilskud fra det offentlige.

Vi kunne konstatere, at Mørke muligvis er blevet peppet op med nogle blomsterkummer, en stor træfigur i byens udkant og et fake fyrtårn af nogle få meters højde, som skal understøtte byens nye motto, ’Lys i Mørke’. Vi standsede bilen for at kigge på tårnet, og det havde vi jo næppe gjort, hvis det ikke havde været for tv-programmet. Så et eller andet sted har Mørke fået den ønskede opmærksomhed.

»Jyder«, sukkede Roald, da vi satte os ind i bilen og kørte videre mod næste destination: slottet Gl. Estrup, der befinder sig lidt uden for byen Auning på hovedvejen mellem Randers og Grenaa.

Roald får ret

Gl. Estrup har fungeret som landbrugsmuseum, lige så længe jeg kan huske, men da den tidligere regering blev ramt af udflytningsmani, blev det udvidet med Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, som blev tvangsflyttet fra Hørsholm. I dag hedder det Det Grønne Museum og udgør kun en del af de mange aktiviteter, der foregår på Gl. Estrup.

Fakta Turen til Jylland De 3 rejsende har ikke belastet klimaet synderligt, da rejsen er foregået i en Honda CRV diesel med såvel pollen- som partikelfilter. Alle hastighedsgrænser er overholdt, og ingen dyr har så vidt vides lidt overlast undervejs. Der foreligger ingen beregninger for de benyttede færger, men vi har valgt at sætte deres miljøbelastning til nul, da de skulle sejle alligevel. Til gengæld har deltagerne i dannelsesrejsen muligvis været en belastning for de personer, de har mødt undervejs. Vis mere

Det stramme program gjorde, at vi ikke havde tid til at opleve nogen af dem, men det er gratis at gå rundt i slotshaven, der er utrolig smuk. Så det gjorde vi.

Undervejs var Roald så heldig at støde ind i en lokal, der kunne bekræfte ham i hans modvilje imod de statslige udflytninger. Så vidt fyren, der var fra området, vidste, havde udflytningen af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum nemlig kun i en kort periode skaffet jobs til et par håndværkere inde i Auning. Stik imod intentionerne i tvangsudflytningerne, som var at skabe flere permanente job i provinsen. Håndtegneren var glad.

»Nu skal vi videre til Voer og tage Danmarks mindste og eneste kongeligt privilegerede færge over Randers Fjord til Mellerup. I gamle dage afspillede færgemanden et bånd, hvor han bød passagererne velkommen om bord og fortalte, at overfartstiden var beregnet til cirka fem minutter«, forklarede jeg Benny og Roald, da vi satte os tilbage i bilen.

Foto: Benny Kjølhede Der er ingen grund til stress, når man skal med færgen over Randers fjord. Den kommer, når den kommer.

Der er ingen grund til stress, når man skal med færgen over Randers fjord. Den kommer, når den kommer. Foto: Benny Kjølhede

På den anden side af fjorden skulle vi køre videre mod Randers, som vi ellers kunne have nået på en tredjedel af tiden ved at fortsætte lige ud ad landevejen. Men så havde vi ikke oplevet færgen og de smukke landskaber og herregårde, der befinder sig på strækningerne på begge sider af fjorden.

Fakta Turens deltagere

Roald Als: 71-årig tegner fra København. Vokset op på Finsensvej på Frederiksberg. Har i stort set hele sit voksenliv boet i en stor andelslejlighed i Nørre Farimagsgade i København.



Gorm Vølver: 65-årig journalist. Født og opvokset i Randers.



Benny Kjølhede: 32-årig videojournaliststuderende. Født og opvokset i Skives nærmeste omegn. Har i kortere perioder desuden boet i såvel Viborg som Randers. Vis mere

Færgemanden var ikke i sit bedste lune. Da jeg spurgte ind til båndet med velkomsten til passagererne, lød det mut fra ham: »Jeg kender ikke noget til noget bånd«. Så var der lukket af for videre samtale, men færgen var sådan set også næsten i havn. Benny grinede så meget over færgemandens afvisning, at han var ved at tabe kameraet.

»Prøv lige at se, hvor smukt her er«, sagde jeg, da vi kørte forbi Støvringgaard Kloster, der ligger ud til landevejen mod Randers.

»Du behøver ikke at fortælle os det, hver gang du ser noget, du synes er smukt«.

»Nå, okay, jeg holder min kæft«.

Det holdt dog ikke så længe, for når man har påtaget sig de tunge ansvar at uddanne Roald, bliver man jo af og til nødt til at sige noget.

»Småbyerne, vi kører igennem her langs fjorden, kaldes De Nedre Byer – på lokalsproget ’De Nejer Byer’. Læg mærke til gårdene, vi kører forbi. De fleste er firlængede, og mange af dem har springvand på gårdspladsen«.

»Nå«.

Randers rykker

Kort efter rullede vi ind i min fødeby, Randers. Parkerede bilen på Østervold, hvor byens vartegn, ’Den jyske hingst’ står. Den gjorde ikke større indtryk på Roald, end at han flere uger efter Jyllandsturen, hvor der skulle leveres tegninger til artiklerne, spurgte: »Skal jeg tegne den der plads med den der skide tyr, eller hvad?«.

»Det var ikke en tyr. Det var en jysk hingst«, svarede jeg.

»O.k., så tegner jeg noget andet«.

Det blev i stedet en tegning af Helligåndshuset, som befinder sig i Houmeden, der var Danmarks første gågade.

Tegning:: Roald Als Engang var der storke i reden på toppen af Helligåndshuset. Da Roald ser det som et mål i sig selv at nedgøre Randers, fordi det tilfældigvis er byen, jeg kommer fra, besluttede hans sig for at lade de to storke sige noget grimt om Randers. Jeg foreslog, at de i stedet kunne sige: "Se, der sidder ham der Roald Als. Skal vi ikke skide på ham?". Men det var Roald, der førte pennen. Så det.

Engang var der storke i reden på toppen af Helligåndshuset. Da Roald ser det som et mål i sig selv at nedgøre Randers, fordi det tilfældigvis er byen, jeg kommer fra, besluttede hans sig for at lade de to storke sige noget grimt om Randers. Jeg foreslog, at de i stedet kunne sige: "Se, der sidder ham der Roald Als. Skal vi ikke skide på ham?". Men det var Roald, der førte pennen. Så det. Tegning:: Roald Als

Vi havde lige nået at sætte os på en café med udsigt til Helligåndshuset, da regnen væltede ned. Det gjorde sjovt nok Roald i godt humør.

»Hehe. Nu er vi i Randers, Gorm. Din hjemby. Og det pisser ned«.

Hverken vejret eller tiden var til en større sightseeing i byen, som ellers fortjener det.

»Der skal i øvrigt bygges en kopi af Randers i Kina«, fortalte jeg på vejen ud af byen i sydlig retning mod Elvis Mansion, hvor vi havde en aftale med indehaveren, Henrik Knudsen.

»Det er løgn! En kopi af Randers? I Kina?«

»Nej, det er ikke løgn. Der har faktisk været et helt hold af kinesere i Randers for at måle op«.

Og nu, hvor jeg var i gang med opsigtsvækkende fakta om Randers, leverede jeg også lige et par stykker om musiklivet i byen:

»Vidste I, at Charlie Watts – trommeslageren i Rolling Stones – har boet og arbejdet i Randers? Han var ret aktiv i det lokale jazzmiljø, som i øvrigt dengang var blandt de mest blomstrende i landet. Spillede bl.a. sammen med Holger Laumann«.

»Og mens han boede her, arbejdede han på byens store reklamebureau, Junckers Reklamebureau, hvor han bl.a. var kollega med Poul Thomsen fra ’Dus med dyrene’, hvis bopæl vi i øvrigt kørte forbi på strækningen De Nedre Byer. Sådan hænger det hele så smukt sammen«.

»Nu stopper du. Har Elvis måske boet i Randers?«

»Nej, men han ville sikkert gerne, hvis Elvis Mansion havde været bygget dengang«.

Elvis, here we come

Roald og jeg har faktisk været i Randers sammen en gang tidligere. Formålet var alene at besøge Henrik Knudsen og Elvis Mansion, som dengang var under opførelse. Museet er en kopi af Elvis Presleys Graceland i Memphis, og dengang var Henrik sikker på, at det var o.k. at kalde kopien for ’Graceland Randers’. Han havde ovenikøbet fået rockkongens enke, Priscillas, velsignelse.

»Men pludselig kommer der så et brev fra Elvis Presley Enterprises om, at vi alligevel ikke måtte bruge navnet. Og så valgte vi Elvis Mansion«, fortæller Henrik Knudsen, da han tager imod os.

»Men vores adresse hedder stadig Graceland Randers Vej. Det har de ikke kunnet bestemme«, griner Henrik Knudsen, som derefter tager os på den store rundtur blandt de mange Elvis-relikvier.

Roald smiler bredt. Det eneste, der ville kunne overgå denne oplevelse, var, hvis kongen trådte lyslevende ind ad døren.

Foto: Benny Kjølhede Det er lykkedes indehaver af Elvis Mansion i Randers, Henrik Knudsen, at få fingrene i denne åbne Lincoln, der har tilhørt Elvis.

Det er lykkedes indehaver af Elvis Mansion i Randers, Henrik Knudsen, at få fingrene i denne åbne Lincoln, der har tilhørt Elvis. Foto: Benny Kjølhede

For at gøre Elvis-oplevelsen endnu mere autentisk slutter vi besøget af med burgere i museets diner. Kongens favoritspise, peanutbuttersandwich er selvfølgelig på menukortet: smørstegt toast med peanutbutter, syltetøj, banan og bacon. Jeg har for få år siden smagt en bid af sådan en og behøver ikke at prøve det igen. Men Benny og Roald skal selvfølgelig prøve. Efterfulgt af en Memphis-burger og pomfritter. Jeg nøjes med en beskeden toast med salat og bacon.

Det regner stadig, da vi bevæger os ud af Randers med retning mod Viborg ad den gamle landevej forbi Fussingø. »Hold op, hvor er her smukt«, tænker jeg. Men siger det ikke.

Viborg og Rødovre

Ifølge min masterplan for turen skulle denne 2. etape også indeholde en afstikker til Dollerup Bakker og Hald Sø, fordi dette helt fantastiske landskab befinder sig kun et par kilometer uden for Viborg, hvor vi skal overnatte. Men tiden er knap, så det bliver først på hjemturen mod København, vi når forbi. De færreste danskere – i hvert fald dem øst for Storebælt – kender området, og det er virkelig synd. Ud over den landskabelige skønhed rummer det også masser af historie og kultur.

Foto: Benny Kjølhede Et af Danmarks smukkeste landskaber finder mand i Dollerup Bakker og ved Hald Sø lidt uden for Viborg.

Et af Danmarks smukkeste landskaber finder mand i Dollerup Bakker og ved Hald Sø lidt uden for Viborg. Foto: Benny Kjølhede

Så et ophold i Viborg med en afstikker til Dollerup Bakker og Hald Sø kan varmt anbefales. Det lykkedes os også at gå en mindre strækning ad Hærvejen, som Roald havde fablet om, siden turen blev planlagt, og det var første gang på turen, jeg hørte ham sige, at det her sted skulle han tilbage til.

Det kneb lidt mere med begejstringen, da vi bevægede os ad gågaden gennem Viborg.

»Hvad er det, du siger er så fantastisk ved den her by. Den ligner jo Rødovre«.

»Rødovre? Har du nogensinde været i Rødovre? Det ligner da overhovedet ikke Rødovre«.

Vi nåede dog ikke at gå ret langt, før vi trådte ind i Viborgs middelalderby, der emmer af historie og idyl. Det ses og mærkes, at Viborg er en af Danmarks ældste byer, gammelt bispesæde, magtcentrum og Jyllands hovedby. Særdeles velbevaret og med en smuk beliggenhed ned mod Viborgsøerne.

Byens historie blev meget tydelig for os, da vi på vores vandring stødte ind i flere personer iført middelalderkostumer. Det viste sig, at der var gang i et udendørs kongehyldningsspil med deltagelse af lokale amatørskuespillere.

Da vi senere satte os uden for på Restaurant Latinerly, hvor Roalds og Bennys peanutbuttersandwich stadig blokerede for indtagelsen af yderligere mad, kom Roald for første gang på turen med en indrømmelse.

»Okay. Viborg er nok alligevel pænere end Rødovre«.