10 vigtige indtryk fra en sommer på Europas jernbanenet

For danske togrejsende ligger Hamburg og glimter som et paradis i horisonten. Som porten til Europa med et netværk af nat- og højhastighedstog videre ned på kontinentet. Men først skal danske togrejsende igennem den uvenlige sump, som togrejsen fra Danmark til Hamburg udgør. Godt nok er det nemt for rejsende fra Aarhus, der kan køre direkte til Hamburg med tog.