Tyske statbaner har succes med klimavenlige dobbeltgænger-reklamer

Spar tusindvis af euro og tonsvis af CO 2 ved at få næsten den samme udsigt i Rhinlandet, som du får i Arizona. Det budskab har masser af europæere taget godt imod denne sommer.

Berømte turistdestinationer om Grand Canyon i USA eller Tower Bridge i London har i løbet af sommeren fået selskab af dobbeltgængere på sociale medier som Facebook og Instagram i personaliserede reklamer rettet mod den enkelte rejsende. Men også udsendt mere bredt.

Det er Deutsche Bahn (DB), tyskernes pendant til DSB, der prøver at sætte udlængslen lidt i relief ved at vise, at der er skønne - og meget billigere - rejsemål tæt på, hvor du bor.

Kampagnen viser blandt andet en smuk slyngning af Rhinen over for den verdensberømte kløft og en bro med tårne i München, holdt op mod den historiske Tower bro over Themsen.

Vær med på legen Har du dobbeltgængerbilleder fra dine rejser? I kampagnen #noneedtofly bliver der brugt billeder af noget, der ligner større eller mindre berømte rejsemål. Men måske har du selv tænkt, at du har taget et billede af lookalike turiststeder. For eksempel Stonehenge, Manneken Pis eller måske Golden Gate, som kollega Allan Graubæk. Send dit lookalike billede på mette.guldagger@pol.dk, så samler vi de bedste sammen og viser dem frem. Du kan også sende dem til os via Instagram: politiken_rejser OBS: Det gør ikke noget, hvis det er steder, der ligger, hvor du kan nå hen uden at flyve. Vis mere

Med følger et tag med budskabet #noneedtofly, og prisen på de to destinationer. For eksempel koster det 1.156 euro at flyve til Grand Canyon, mens en togbillet til Rhinlandet koster 19 euro, fortæller reklamen.

DB selv forventer, at kampagnen vil øge selskabets omsætning med 24 procent, og oplyser, at det er gået over al forventning med at få indholdet set og delt videre.

Reklamer er gjort personlige

Men det er ikke alle, der har fået præsenteret Rhinlandet eller tårnene i München i deres personlige feed på Facebook eller Instagram.

Kampagnen har gjort brug af flere forskellige redskaber for at rette de enkelte dobbeltgænger billeder præcist til den enkelte bruger.

Med en algoritme har DB fået søgemaskiner til at finde hundredvis af dobbeltgænger billeder til berømte turistmål. Samtidig har de via geotagging kunnet se brugernes opholdssted, og via deres søgninger har man opdaget, hvor de gerne ville rejse hen.

En søgemaskine fandt så den billigste pris til det ønskede fjerne rejsemål, og kombinerede det så med et billede af den nære destination, som typisk kunne nås med en meget billigere togbillet.

Man kan se mange flere eksempler på det i reklamefirmaets video.

Med andre ord kunne du søge på en tur til Tokyo, og pludselig modtage en reklame, der viste Tokyos neongader by night – holdt op imod et billede af Frankfurts neonlys ved nattetide.

Ifølge firmaet Contagius, som analyserer reklamer og kampagner, rammer de tyske togbaners kampagne de unge, fordi unge ofte er inspireret af sociale medier, når de vælger rejsedestination.

Desuden er det vigtigt for især unge rejsende, at deres ferie er det, man på nudansk kalder ’instagrammable’, og altså tager sig godt ud på billederne.