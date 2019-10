Grib kikkerten, og kig på sjældne fugle i Danmarks største nationalpark

3

andre oplevelser ved Vadehavet

1 Sort sol.Sort sol kan opleves om foråret og efteråret, når millioner af stære samles i Tøndermarsken for at flyve mod nord eller syd. Du kan vælge at tage med på en arrangeret tur med en af de mange turudbydere, men det er også forholdsvist nemt selv at arrangere en tur.

2 Ribe VikingeCenter. Er du til stridsøkser, fuldskæg og nordisk mytologi? Så er Ribe VikingeCenter stedet at besøge. Ved hjælp af interaktive metoder får du et indblik i vikingetiden, hvor historien bliver fortalt via levendegørelse af de rekonstruerede vikingemiljøer.

3 Sælsafari. Har du lyst til se sæler, kan du være næsten 100 pct. sikker på, at det kan lade sig gøre ved Koresand, en 30 kvadratkilometer stor sandbanke sydvest for Mandø i Vadehavet. Du kan enten vælge at tage med Vadehavscentret på sælsafari til fods, eller du kan kigge på sæler fra dækket af en af Mandø Traktorbus’ køretøjer.

