Naturens kræfter har vundet: Nu flyttes fyret, som hvert år besøges af 250.000 mennesker

I 1899 blev Rubjerg Knude Fyr opført 200 meter fra kysten. Nu er det kun 6-7 meter fra at ryge i Vesterhavet, og derfor forsøger man i den kommende uge at flytte fyret 80 meter ind i landet. 25.000 mennesker ventes at følge flytningen.

Det er jo bare et fyrtårn. Sådan kan man med stor rimelighed sige, hvis man aldrig har besøgt Rubjerg Knude Fyr. For hvad er det, der gør et 23 meter højt fyrtårn på en 60 meter høj bakke til noget så særligt, at man får 5 millioner kroner på finansloven til at flytte fyret, inden det falder i havet? Et fyr, der vel at mærke ikke har været i drift siden 1968.