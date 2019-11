Togselskab opruster med ruter til skisportssteder

Listen over skisportssteder, du kan rejse til med tog, vokser stille og roligt. Både i Schweiz, Østrig, Norge og Sverige. I sidstnævnte land kan du endda nu føje to nye destinationer til, idet det svenske togselskab Snälltåget i den kommende sæson satser på at sende gæster med tog til Ramundberget og Tänndalen som en del af den såkaldte ’fjeldtogstrafik’. Det fortæller daglig leder på Snälltåget Carl Adam Holmberg.

»Vi oplever en øget interesse for togrejse generelt, og vores fjeldtogstrafik er ingen undtagelse«, siger Carl Adam Holmberg.

Ifølge ham ligger salget af fjeldtogsrejser lige nu 30 procent over samme niveau i 2018.

»Vi ser frem mod endnu en rigtig god sæson«, siger Carl Adam Holmberg.

Det markerer Snälltåget altså med to nye destinationer i vinterporteføljen, der i forvejen tæller blandt andre Åre, Storlien og Vemdalen.

Ikke tog hele vejen

Ramundberget, der ligger i den vestlige del af Härjedalen og i år blevet kåret til det bedste skisportssted i Sverige for børn, har 10 lifter og 42 pister samt et enormt netværk af langrendsspor. Snälltåget kører med nattog fra Malmø til Ramundberget hver lørdag aften fra jul til påske med ankomst til Röjan Station søndag morgen. Herfra er der to timers buskørsel.

Der er desuden afgang til Tänndalen i samme periode hver onsdag og lørdag aften fra Malmø til Röjan Station. Også herfra er der busforbindelse videre.

Det er kun et par måneder siden, at Snälltåget offentliggjorde, at det lille selskab har købt 10 liggevogne, der tidligere har kørt international nattogstrafik andre steder i Europa. De 10 vogne, med seks køjer i hver kupé og i alt 60 pladser, er tiltænkt som en del af en forøgelse i antallet af afgange i sommeren 2020. I sommerperioden kører selskabet blandt andet nattogskørsel til Berlin.

Om Snälltåget fremover vil lancere flere afgange til skisportsdestinationer, siger Carl Adam Holmberg:

»Vi er altid åbne for nye forretningsmuligheder og nye destinationer«.