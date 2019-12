Rejseredaktionen udpeger årets 10 bedste rejseopdagelser

FOR ABONNENTER

Vinter-OL 1984 har stadig en helt særlig betydning for befolkningen i Bosnien-Hercegovinas hovedstad Sarajevo. For dengang rettede hele verden blikket mod den fine by i Sarajevodalen, hvor Miljackafloden skærer sig smukt igennem centrum og Trebevićbjerget rejser sig stejlt mod himlen. Det var inden den frygtelige krig, der blev en tragedie for befolkningen og Sarajevo selv. Blandt andet blev kabelbanen til toppen Trebevićbjerget, hvor der blev dystet i forskellige skikonkurrencer og bobslæde, bombet sønder og sammen.