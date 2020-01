»Det er fantastisk. Vi er megastolte«: 45 meter højt skovtårn på Sydsjælland har trukket gæster til fra 74 forskellige lande

Automatisk oplæsning Beta

De havde håbet på 125.000, men endte med 350.000.

Det 45 meter høje Skovtårnet i Gisselfeld Klosters skove på Sydsjælland har i 2019 trukket gæster til en sådan grad, at det allerede nu er blandt Danmarks 25 mest besøgte attraktioner, hvis man tager udgangspunkt i den seneste opgørelse fra 2018. Og det selv om tårnet først åbnede i marts måned sidste år.

»Det er fantastisk. Vi er megastolte«, siger Kasper Larsen.

Han er forretningsudvikler i Camp Adventure, der siden åbningen i 2013 har været Danmarks største klatrepark, hvor Skovtårnet i dag er en del af helhedsoplevelsen.

Kasper Larsen fortæller, at man nede på Sydsjælland godt havde fornemmelsen af, at forhåbningen om 125.000 besøgende måske havde plads til en opjustering.

»Vi vidste, at der kunne være potentiale for flere gæster. Vi så allerede, at projektet fik opmærksomhed, da det blev meldt ud i 2017 og efterfølgende har mange medier, både herhjemme og internationalt, skrevet om Skovtårnet«, siger Kasper Larsen.

Udover at Skovtårnet fik 5 hjerter fra en begejstret arkitekturanmelder i Politiken (»Man beruser sig i oplevelsen. Men finder også tid til eftertænksomhed på den lange vandring op mod himlen«, som det blandt andet lød), kom Skovtårnet i august sidste år også på det amerikanske medie Time Magazines liste over de 100 steder i verden, man burde besøge i 2019.

Noget alment dragende

Og hvorfor så det? Hvad er det ved et tårn i en skov, der har betaget så mange mennesker? Kasper Larsen har dette bud:

»I al beskedenhed har vi lavet noget ekstraordinært. Time Magazine beskrev det meget godt, når de skrev, at det der var fælles for de 100 på listen, var følelsen af det ekstraordinære. Vi har arbejdet bevidst på at skabe noget helt særligt«, siger Kasper Larsen, der mener, at det særlige og det ekstraordinære ligger i Skovtårnets kombination af natur og arkitektur.

»Der er noget alment dragende for os mennesker i at se noget fra oven. Sådan har det jo historisk været. Der er masser af tårne i København. Men vi har sjældent set tårne i skove«.

Ifølge Camp Adventure fandt helt præcist 351.895 besøgende fra i alt 74 forskellige lande frem til Skovtårnet i 2019. Dog er 90 procent af gæsterne danskere, mens der fra udlandet kom flest svenskere, tyskere og hollændere. Allerflest besøgende var der i juli måned, mens der var bedst plads i tårnet i november og december.

Nu håber Kasper Larsen, at besøgstallet for 2020 vil ligge på samme niveau. Samtidigt har Camp Adventure gang i endnu et nyt byggeri, seks glamping-telte i form af mongolske yurter, der skal placeres på platforme ud over en skrænt. De skal forhåbentlig stå klar i april eller maj.

Skovtårnet har i øjeblikket åbent hver dag fra klokken 10 til 15. Fra april til oktober er det 10 til 18. Prisen for en tur i Skovtårnet er 150 kroner per person.