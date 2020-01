Tusindvis af turister er på vej til Thailand: Rejsebureauer dysser frygten for coronavirus ned

Dødelig virus spredt fra Kina

Et virus kaldet coronavirus har i begyndelsen af 2020 spredt sig fra den kinesiske storby Wuhan til flere andre lande i Asien, Europa og Nordamerika. Flere hundrede mennesker er døde, og tusinder er smittet.

Virussen er også registreret i Norden. En kinesisk turist i Finland er konstateret smittet.

Det smitter tilsyneladende mellem mennesker gennem sekreter som spyt og slim. Symptomerne er hoste, feber, åndedrætsbesvær og lungebetændelse.

Coronavirus er 79 procent genetisk identisk med luftvejsinfektionen sars, som gav svære luftvejslidelser og dræbte mere end 700 mennesker og smittede over 8.000 mennesker i 26 lande.

Det nye virus er formentlig opstået på et marked, hvor der er blevet solgt kyllinger, slanger og flagermus. Men den præcise smittekilde er fortsat ukendt. En mistanke har været, at smitten stammer fra flagermus, der er spist af slanger, som derefter er solgt på et marked.

Forskere forventer ikke, at der er en testvaccine klar mod coronavirus før om tre måneder.

Flere flyselskaber har suspenderet flyvninger til fastlands-Kina af hensyn til passagerernes og de ansattes sikkerhed. Deriblandt er British Airways, SAS og Lufthansa. Hongkong er ikke berørt.

Danmark har besluttet at sende et hold til den kinesiske Hubei-provins for at hjælpe danskere i området med at komme hjem.

Vis mere